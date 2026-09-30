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Türkiye'nin S-400'leri için sürpriz gelişme! Moskova'dan yeşil ışık geldi

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Türkiye'nin S-400'leri için sürpriz gelişme! Moskova'dan yeşil ışık geldi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin elinde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeye transfer edilme ihtimalinin masada olduğunu söyleyerek, "Bu transferle ilgili çalışmalar yürütülüyor ve uygun temaslar sürdürülüyor" dedi.

  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki S-400 sistemlerinin Rusya'ya dost bir ülkeye transfer edilmesi ihtimalinin gündemlerinde olduğunu ve bu yönde çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Rusya'nın izni olmadan S-400 sistemlerini üçüncü bir ülkeye transfer edemeyeceğini belirtmişti.
  • Türkiye, S-400 sistemlerini 2017'de 2,5 milyar dolar karşılığında satın almış ve ilk teslimat 2019'da gerçekleşmişti.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin akıbetine dair Moskova'dan kritik bir çıkış geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sistemlerin başka bir ülkeye taşınması konusunu değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye'deki S-400 sistemlerinin Rusya'ya dost bir ülkeye transfer edilmesi ihtimali gündemimizde. Bu yönde ilgili çalışmalar yürütülüyor ve uygun temaslar sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN İZNİ OLMADAN DEVREDİLEMEZ"

Peskov'un bu çıkışı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçmiş dönemdeki açıklamalarını yeniden gündeme getirdi. Lavrov, sistemlerin dost bir ülkeye devrinin mümkün olduğunu belirtmiş, ancak iki ülke arasındaki silah ticaretinin yasal zeminine dikkat çekerek "Türkiye, Rusya'nın izni olmadan bu füze sistemini üçüncü bir ülkeye transfer edemez" uyarısında bulunmuştu.

S-400'LERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE MALİYETİ

Türkiye’nin 2017 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı ve ilk teslimatı 2019’da gerçekleşen S-400 sistemi, dünyanın en gelişmiş hava savunma teknolojilerinden biri olarak gösteriliyor. Teknoloji transferi ve ortak üretim şartlarının kesin olarak sağlanmadığı anlaşma kapsamındaki sistemlerin öne çıkan özellikleri şöyle:

  • İnsanlı ve insansız hava araçlarının yanı sıra seyir ile balistik füzeleri imha etme kapasitesi.
  • 400 kilometre azami menzil ve 30 kilometre ulaşılabilir en yüksek irtifa.
  • Her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabilme yeteneği.
  • En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri önleme gücü.
  • 1,8 ton ağırlığında, 8 metre uzunluğunda, 50 santimetre çapında ve 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabilen füze yapısı.
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmet:

ghükümetin yanlış politikalarının cezasını yüksek vergilerle halk ödüyor. F35 ödenen paralar ne oldu?

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

peki 2,5 milyar dolar ne olacak alabilecek miyiz? Yoksa F35 lerin parası gibi güme mi gidecek

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