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Hatay'da kumrular beton mikserine yuva yaptı! Yavrular uçana kadar 45 gün çalıştırılmadı

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Hatay'da kumrular beton mikserine yuva yaptı! Yavrular uçana kadar 45 gün çalıştırılmadı Haber Videosunu İzle
Hatay'da kumrular beton mikserine yuva yaptı! Yavrular uçana kadar 45 gün çalıştırılmadı
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde mikser şoförü Mulla Biçer, aracını çalıştırmadan önce mikserin üzerinde yumurtalı bir kumru yuvası fark etti. Firmanın kararıyla yuvaya zarar gelmemesi için mikser yaklaşık 45 gün boyunca çalıştırılmadı, yuvanın bulunduğu yere 'Dikkat, kuş yuvası var' yazılı kağıt asıldı. Yavrular uçtuktan sonra mikser yeniden mesaiye başladı.

  • Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir beton mikserine yuva yapan kumrular nedeniyle mikser 45 gün çalıştırılmadı.
  • Yuvadaki yavruların yumurtadan çıkıp uçmasının ardından mikser yeniden çalıştırılmaya başlandı.

Hatay'da kumruların yuvasını yaptığı beton mikseri, 45 günlük aranın ardından kuşların uçmasıyla yeniden mesaiye başladı.

ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE YUVAYI FARK ETTİ

Kumlu ilçesinde yaşayan Mulla Biçer, uzun yıllardır bir beton firmasında mikser şoförlüğü yaparak geçimini sürdürüyor. Park halindeki aracını çalıştırmadan önce kontrol yapan Biçer, mikserin üzerinde kumru yuvası olduğunu fark etti. Yuvada yumurtalar bulunduğunu gören Biçer, durumu firma yetkililerine bildirdi.

45 GÜN BOYUNCA ÇALIŞTIRILMADI

Firma tarafından alınan kararla, kumru yuvasının bozulmaması ve yavruların zarar görmemesi için mikser çalıştırılmadı. Yuvanın bulunduğu bölgeye "Dikkat, kuş yuvası var" yazılı kağıt asılarak önlem alınırken, yavruların yumurtadan çıkıp uçması beklendi. Yaklaşık 45 gün bekleyen Biçer, yavru kumruların yuvadan uçmasının ardından mikserle yeniden mesaiye başladı.

YAVRULARIN UÇUŞUNA ŞAHİT OLDULAR

Miksere yuva yapan kuşların uçmasıyla mesainin başladığını söyleyen Mulla Biçer, "Mikserdeki kuşlarımız uçtu. Bir haftadır kuşlar yuvadan uçtu ve uçmasına şahit olduk. Kuşlar gittikten sonra mikseri çalıştırmaya başladık. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Karagoz:

helal olsun insan olan insanlara

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Haber YorumlarıSüleyman Arslan:

Bu şöför arkadaşı da, firmayı da tebrik ediyorum

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