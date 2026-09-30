Ertuğrul Doğan, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunda geniş yankı uyandıran bahis soruşturmasında kritik bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

SON 5 YILDA BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLER AÇIKLANDI

TFF tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, son 5 yıl içerisinde bahis oynadığı tespit edilen idarecilerin isimleri tek tek açıklandı.

ERTUĞRUL DOĞAN DA LİSTEDE

Açıklanan listede en dikkat çeken isim ise Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, Doğan da dahil olmak üzere tespit edilen 13 Trabzonsporlu yönetici, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.