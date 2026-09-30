Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor

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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior hakkında ortaya atılan sıra dışı komplo teorisi yeni bir boyut kazandı. İlk olarak yıldız futbolcunun fiziksel görünümü ve dövmeleri üzerinden ortaya atılan iddialara şimdi de sahadaki performansı eklendi.

HERKES MAÇLARDAN AYNI DETAYI PAYLAŞIYOR

Vinicius'un Dünya Kupası'nın ardından eski performansından uzaklaştığını savunan bazı kullanıcılar, yıldız futbolcunun maçlarda etkisiz kaldığı pozisyonları peş peşe paylaşmaya başladı. Özellikle bire birlerde top kaybettiği, rakiplerini geçmekte zorlandığı ve hücumda istediği etkiyi oluşturamadığı anlar, komplo teorisini savunanlar tarafından yeni bir "kanıt" gibi gösteriliyor.

Paylaşımlarda, geçmişte hızı ve çalımlarıyla rakip savunmalar için büyük tehdit oluşturan Vinicius'un sahadaki görüntüsünün değiştiği öne sürülürken, "Bu eski Vinicius değil" şeklindeki yorumların da arttığı görülüyor.

AVUSTRALYA MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞTILAR

Tartışma Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşmaların ardından daha da büyüdü. Vinicius'un bazı pozisyonlarda rakip savunma karşısında etkisiz kaldığı görüntüler yeniden paylaşılırken, teoriyi savunanlar yıldız oyuncunun eski patlayıcılığını ve bire birlerdeki etkinliğini kaybettiğini ileri sürdü.

Ancak Vinicius, Brezilya'nın Avustralya'yı 4-2 mağlup ettiği son karşılaşmada penaltıdan gol attı. İspanyol basınında da yıldız futbolcunun maça düşük tempoda başlayıp ilerleyen dakikalarda performansını yükselttiği değerlendirmeleri yapıldı.

İLK OLARAK DÖVMELERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Komplo teorisinin çıkış noktalarından biri ise Vinicius'un Brezilya Milli Takımı kampında çekildiği öne sürülen bir görüntü olmuştu. Bazı kullanıcılar fotoğraftaki kişinin bacağında Vinicius'un bilinen dövmelerinin görünmediğini iddia etmiş ve Real Madrid formasıyla çekilen eski görüntülerle karşılaştırmalar yapmıştı.

Ardından iddia daha da ileri götürülerek Vinicius'un 2026 Dünya Kupası sonrasında öldürüldüğü ve reklam anlaşmalarının devam ettirilmesi amacıyla yerine kendisine benzeyen başka bir kişinin geçirildiği öne sürülmüştü.

TEORİYİ DESTEKLEYEN SOMUT BİR KANIT YOK

Vinicius'un fiziksel görünümü, dövmeleri ve şimdi de sahadaki performansı üzerinden yürütülen iddiaların hiçbirini doğrulayan güvenilir bir kanıt bulunmuyor. Futbolcunun belirli maçlarda beklentilerin altında kalması veya bazı pozisyonlarda etkisiz görünmesi de "yerine başka birinin geçirildiği" yönündeki komplo teorisini doğrulamıyor.

Buna rağmen teorinin ortaya çıkmasından günler sonra dahi Vinicius'un maç görüntülerinin bu iddiayla ilişkilendirilerek paylaşılması, tartışmanın internette devam etmesine neden oluyor.

Kaynak: Haberler.com