Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak

Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlık yaşayan Mert Müldür'ün 4-5 hafta forma giyemeyeceğini belirtti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.
''4-5 HAFTA FORMA OYNAYAYAMACAK''
İsmail Kartal sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün son durumu hakkında bilgi vererek, ''Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak'' yorumunda bulundu.
SEZON PERFORMANSI
2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maça çıktı. Deneyimli sağ bek oyuncusu, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan 27 yaşındaki Mert Müldür'ün kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.