Fenerbahçe 'Türk Haaland'ın peşinde! 1.95'lik golcü liste başında

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Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde yalnızca mevcut kadrosunu güçlendirmek için değil, gelecek yılların takımını oluşturmak amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibinin özellikle genç ve gelişime açık futbolcular üzerinde yoğunlaştığı belirtilirken, üç isim ön plana çıktı.

"YERLİ HAALAND" LİSTENİN ÖN SIRALARINDA

Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği futbolcuların başında Iğdır FK forması giyen Arda Çolak geliyor. 21 yaşındaki santrfor, 1.95'lik boyu ve fiziksel özellikleri nedeniyle "Yerli Haaland" benzetmesiyle anılıyor. Genç golcüyü bir süredir takip eden sarı-lacivertlilerin, oyuncu hakkındaki değerlendirmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Arda Çolak'ın Iğdır FK'da bu sezon daha fazla sorumluluk almaya başlaması da dikkat çekiyor.