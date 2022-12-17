Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Müzisyen Dudarık'ın Darp Edilmesine İlişkin Açıklama:

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ın Ankara konserinin ardından darp edilmesine ilişkin; "Arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle çıkan tartışmada darp eden B.K.K. adlı şahıs, 16.12.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Piiz grubunun çarşamba günü Ankara'da verdikleri konserin ardından davulcuları Mehmet Dudarık'ın darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle:

"15.12.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında verdikleri konser sonrası Piiz grubu üyesi müzisyen M.D.'yi, arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle çıkan tartışmada darp eden B.K.K. adlı şahıs, 16.12.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Müzisyen M.D.'nin ise hastanede tedavisine devam edilmektedir."