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Ankara Devlet Opera ve Balesi, sezonu Figaro'nun Düğünü ile 3 Ekim'de açacak

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Ankara Devlet Opera ve Balesi, 2026-2027 sanat sezonunu Opera Sahnesi'nde 3 Ekim'de Figaro'nun Düğünü ile açmaya hazırlanıyor. Mozart'ın 240 yıl önce yazdığı eser, rejisör Aleksandar Nikolic'in dinamik ve mizahi yorumuyla iki perdede sahnelenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın 240 yıl önce yazdığı "Figaro'nun Düğünü" operasını Ankara'da sahneleyecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 2026-2027 sanat sezonunu Opera Sahnesi'nde 3 Ekim'de "Figaro'nun Düğünü" isimli eserle açmaya hazırlanıyor.

Eserin genel provasında AA muhabirine açıklama yapan Sırbistan Novi Sad Ulusal Operası sanatçısı, rejisör Aleksandar Nikolic, Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" üzerinde çalıştıkça kendisine daha modern geldiğini belirterek bunun nedenini, bestecinin insan psikolojisini kavrayışındaki derinlikte gördüğünü söyledi.

Nikolic, Mozart'ın 18. yüzyılda kaleme aldığı eserin Ankara sahnesinde yalnızca klasik opera repertuvarının önemli eserlerinden biri olarak değil; aşkın, evliliğin ve aile ilişkilerinin değişmeyen yönlerini bugünün seyircisine taşıyan bir yapıt olarak yeniden yorumlanacağını belirtti.

"Figaro'nun Düğünü"nde insanların aşk, hayat ve evlilik üzerine farklı bakışlarının bir araya geldiğini anlatan Nikolic, eserde zengin ile fakir, güçlü ile güçsüz karakterlerin aynı hikayede buluştuğunu ifade etti.

"Mozart psikolojinin bir dehasıydı, sadece müziğin dehası değildi." diyen Aleksandar Nikolic, "Mozart'ın yıllar öncesinde sahneye koyduğu değerler hala bugün varlığını sürdürüyor." dedi.

"Bence bugün Mozart'ı daha iyi anlıyoruz"

Mozart'ın eserinde öfke, sevgi, nefret, aşk ve arkadaşlığın yanı sıra aile ilişkilerinin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Nikolic, yapıtın özellikle Akdeniz ve Balkan ülkelerinde yaşayan izleyiciler açısından güçlü bir karşılık bulduğunu söyledi.

Aile içindeki ilişkiler ve kuşaklar arasındaki çatışmaların bugün de insan hayatında kuvvetli yer aldığını vurgulayan Nikolic, "Bu, bizim hikayemiz. Bence bugün Mozart'ı daha iyi anlıyoruz. Eserin yüzyıllar sonra güncelliğini korumasının temelinde, Mozart'ın belirli bir dönemin insanını anlatmakla yetinmeyip insan ilişkilerinin evrensel yönlerini yakalaması bulunuyor." diye konuştu.

Sırp rejisörden Ankara Operasına tam not

Aleksandar Nikolic, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla yaklaşık 1,5 ay süren prova döneminin ardından eserin dinamik ve mizahi yönlerini öne çıkaran bir yorum ortaya koyduklarını belirtti.

Daha önce Avrupa başta olmak üzere, farklı ülkelerde sanat topluluklarıyla çalıştığını anlatan Nikolic, Ankara'daki sanatçıların performansından övgüyle söz etti.

Nikolic, "Dünyada pek çok operada çalıştım, özellikle Avrupa'da ama Ankara Operasının gücünü gerçekten sevdim. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları çok zekiler, çok iyi şarkıcılar ve de Avrupa seviyesindeler. Kesinlikle çok iyi aktörleriniz var." değerlendirmesinde bulundu.

Prova sürecinin mutlu ve keyifli geçtiğini belirten Nikolic, "Çok dinamik, hızlı, komik bir eser. Sanırım izleyiciler hiç sıkılmayacak." dedi.

240 yıllık eser

Orijinali dört perde olan eser, yeni reji ile iki perdede sahnelenecek.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtlarından biri olan ve ilk kez 1786 yılında sahnelenen "Figaro'nun Düğünü"nde sınıflar arasındaki çatışmalar ve aşk, mizahi bir dille ele alınıyor.

Orkestra şefliğini Alessandro Cedrone ve Rustam Rahmedov üstleniyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımında Gökçe Şener, koreografisinde Deniz Alp, koro şefliğinde Ivan Pekhov, ışık tasarımında Ali Gökdemir imzası bulunuyor.

İspanya'da, Almaviva Kontu'nun sarayında bir günde geçen komik olayları konu alan eserde, Arda Aktar, Kamil Kaplan, Erencan Karadi "Kont Almaviva", Ayşe Beril El, Tuğba Mankal, Arsen Tekinmiraz "Kontes", Esra Çetiner, Görkem Ezgi Yıldırım, Beste Şahin "Susanna", Umut Tarık Akça, Özgür Savaş Gençtürk, Umut Kosman "Figaro", Ezgi Karakaya, Özge Türkoğlu, Melis Sağlam "Cherubino", Sibel Kızılateş, Zeliha Tunçyürek "Marcellina", Mithat Karakelle, Yiğitcan Tatlıoğlu "Bartolo", Hüseyin Duranöz, Mehmet Kavil "Basilio", Ali Ulvi Karaca, Dinçer Keser "Don Curzio", Arzu Gök, Ayten Hanalioğlu, Merve Emir "Barbarina" rolleriyle dönüşümlü olarak sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Kaynak: AA
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