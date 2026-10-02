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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

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Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
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Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Özmen’in evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Eş zamanlı operasyonla 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı; belediye binası ve Başkan Özmen'in evinde arama yapıldı.
  • Mithat Bülent Özmen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkanı seçildi ve 5 Nisan 2024'te mazbatasını alarak göreve başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

28 ŞÜPHELİNİN TAMAMI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında ekipler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile birlikte toplam 28 şüphelinin tamamının gözaltına alındığı bildirildi. 

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Belediye binası ve Başkan Özmen'in evinde arama yapıldığı öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

Mithat Bülent Özmen, 1971 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Özmen, Jean Monnet bursuyla Brüksel'de uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Bankacılık ve finans alanında doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda başlayan Özmen, daha sonra Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'nda görev yaptı. Bankacılık, finans ve enerji sektörlerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Özmen, 2019 yılında İGDAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Grup Başkanlığı görevini de yürüttü.

Özmen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkanı seçildi ve 5 Nisan 2024'te mazbatasını alarak göreve başladı. Belediye kaynaklarında 1 Ekim 2026 itibarıyla da Eyüpsultan Belediye Başkanı olarak yer alıyordu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Seçimle alınamayan yargı eliyle alınıyor. Vatandaşın oyu gasp ediliyor.Çalınıyor.

Yorum Beğen8
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Haber Yorumlarıhakinen6321:

milleti 2 milyar tokatlayana dokunmadiklari sürece bunların hepsi siyasi hesaplasmalar olarak kalacak

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Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

bir zamanlar dem partiye yapılıyordu şimdi onlarla kanka oldular şimdi de CHP yapılıyor maşallah maşallah

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