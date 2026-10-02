Trump'tan Irak'tan çekilme sonrası 'Irak' mesajı

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Abd Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından müttefiklerini terk etmeyeceklerini bildirdi.

"ASLA TERK ETMEM"

ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından bu ülkeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Ben müttefiklerimizi asla terk etmem" dedi.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Trump, Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan uçakla ilgili, "Uçağa yapılan saldırının arkasında İran varsa, İran'a misilleme yapacak mısınız?" sorusunu ise "Onlar çok sert bir şekilde hedef alınacaklar, merak etmeyin" diye yanıtladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı