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Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da "dur" ihtarına uymayarak CHP otobüsünü polislerin üzerine süren şoför hakkında suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayan ve otobüsü polisin üzerine sürdüğü iddia edilen şüpheli G.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTI VE EV HAPSİ

Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne getiren şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, G.G. hakkında, "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Olaya ilişkin kamera kayıtlarında, polis memurunun şoföre durması için elini kaldırdığı ancak şoförün bu ihtara uymayarak otobüsü polisin üzerine sürdüğü görülüyor.

Öte yandan, şüpheli G.G'nin ifadesinde, araçtaki CHP'li milletvekillerinin kendisini "durmaması" yönünde yönlendirdiğini söylediği öğrenildi.

"KAMU DÜZENİNE YAPILMIŞ BİR TEHDİT"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır." ifadelerini kullandı.

EMNİYETTEN SUÇ DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, "girişinin ve bulunmasının yasak olduğu" Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır.

Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (38)

Haber YorumlarıFatih Kocak:

Chp bu ülkenin en büyük bekâ meselesidir diye boşuna demiyoruz.. bunu da savunacak trol alçklar olacaktır elbette

Yorum Beğen358
Yorum Beğenme107
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Haber YorumlarıMurat Ç:

biz niye göremedik ,polisin üstüne sürdüğü yok nerenizden uyduruyorsunuz

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme343
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Haydut bunlar...

Yorum Beğen299
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Haber Yorumları8zkd8664ht:

Tamamen iftira. oylarınız düşünce kudurmaya başladınız

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme248
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

partici değilim Ama o polis benim polisim böyle biseyi yapmak kesinlikle doğru değil .Sonuçda o da bir memur Görevini yapyor şöför tabiki soruşdurma Açılmaldır kime hizmet ediyor kimlerle oturup kalkyor

Yorum Beğen243
Yorum Beğenme33
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Haber Yorumlarısahin44:

bu chp kapatılsın ülke bir huzur bulsun

Yorum Beğen187
Yorum Beğenme44
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Haber YorumlarıÇengelköylü:

MURAT Ç. KÖRMÜSÜN OTOBÜS DUBALARI KIRIP ÜSTÜNDEN GEÇİYOR POLİS KENDİNİ KENARA ATIYOR

Yorum Beğen125
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Şaşırdıkmı tabiki hayır Samancılar size söylüyorum. Allah muhafaza CHP iktidar olursa marjinal örgütlerdenmi polis teşkilatını kuracak. Kanınızmı bukadar bozuldu nedemek polisin üzerine araç sürdürmek.

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Murat ç Bant çekmiştir sizinkiler görmemen bundandır. işiniz gücünüz yok bu uydurma yok iftira yok bilmem ne. gidin araştırın biraz, bu kadar şebek olmayın. izlediğin kanallar vermez paşam. nerenle izlediğin de önemli tabi

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Haber YorumlarıSedat Macit:

serbest bırakma yok öyle özellikle o.e ceza yağması lazım

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme14
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