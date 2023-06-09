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Ankara'da bugün beklenen yağış öncesi Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti

Güncel Haberler

Valiliğin dün akşam saatlerinde yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından başkent Ankara'da teyakkuza geçildi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Değerli hemşehrilerim, bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" dedi.

Ankara Valiliği, dün akşam yaptığı uyarıyla kentte bugün etkili olması beklenen sağanak nedeniyle, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Ankara'da bugün beklenen yağış öncesi Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 9 Haziran 2023 Cuma günü ilimiz çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ankara'da bugün beklenen yağış öncesi Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti

Ankara Valiliği'nin uyarısının ardından başkentte teyakkuza geçilirken, ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili birimlerin tüm izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Ankara'da bugün beklenen yağış öncesi Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti

Yavaş şu ifadeleri kullandı; "Değerli hemşehrilerim, bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır.Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız"

Ankara'da bugün beklenen yağış öncesi Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sağanak Yağmur Mansur Yavaş Ankara Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Bilir Kişi:

Mansurun aklına geldi çalışmak... Kalp yapmayı uzun bir sürede öğrendi. Belediyeciliği de öğrenecek seçim gelmeden :)

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Ahmet AKGÜL:

Allahu teala Ankarayada çok kızgın. Çok pislikler dönüyor.

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