Altınbaş Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

ALTINBAŞ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Mütevelli Heyet Başkanı İmam Altınbaş konuşma yaptı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Altınbaş Üniversitesi'nin uluslararası bir üniversite olma hedefini bugün büyük ölçüde gerçekleştirdiğini görmekten mutluyum. Mezunlarımızın her birinin başarıyla yollarına devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Üniversite birinciliğini ise Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Mehmet Şirin kazandı.

Altınbaş Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet töreni, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Mütevelli Heyet Başkanı İmam Altınbaş, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende söz alan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, "Bugün 1300 öğrencimiz diplomalarına kavuşarak 15 bin kişilik Altınbaş Üniversitesi mezunları ailesine katılıyor. Sevgili mezunlarımızın kıymetli aileleri; evlatlarınızın bu büyük başarısında en büyük pay sahibi sizlersiniz" dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende ilk olarak global mezun elçilerine beratları takdim edildi. Üniversite birincisinin konuşmasının ardından kültür seremonisi, bayrak devir teslim merasimi ve diploma töreni gerçekleştirildi. Tören, yemin ve kep atma seremonisiyle sona erdi.

'EMEKLERLE GELİNEN BU NOKTADAN SONRA DA BAŞARIYA KOŞMALARINI TEMENNİ EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin başarıdan başarıya koşmalarını alkışlattınız. Ben de sizleri, öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayan değerli eğitim kadromuzu ve bu irfan yuvasının kuruluşunda emeği olan Mehmet Altınbaş, Eğitim Kültür Vakfı ve heyetimizi alkışlamaya davet ediyorum. Emeklerle gelinen bu noktadan sonra da inşallah başarıya koşmalarını temenni ediyorum. Uluslararası bir üniversite olmak, Vakfımızın ilk günden itibaren hedef olarak benimsediği üç noktadan biriydi. Bugün bunu gerçekleştirdiğini görmekten ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'EVLATLARINIZIN BAŞARILARIYLA ÖVÜNECEĞİNİZ BEREKETLİ BİR ÖMÜR DİLİYORUM'

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi mezunlarına yönelik dileklerini de paylaşarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bin beş yüz mezunumuzun her birinin ayrı ayrı hayatlarında başarılı olmalarını, inşallah attıkları her adımda bu üniversitede kazanmış oldukları değerleri hizmet verdikleri kesimlere aktarmaya devam ettiklerini görmeyi ümit ediyorum. Bu vesileyle 2025 yılı mezunlarımızın yollarının açık olmasını, başarıdan başarıya koşmalarını diliyorum. Sizler de evlatlarınızla gurur duyacaksınız. Onların başarılarıyla övüneceğimiz, bugüne kadar sarf ettiğiniz emeklerin semeresini alacağınız uzun, sağlıklı ve bereketli bir ömür temenni ediyorum."

'MEZUNLARIMIZ, DAHA ÖNCE BU GURURU YAŞAYAN 15 BİN KİŞİNİN OLUŞTURDUĞU ALTINBAŞ AİLESİNE KATILIYOR'

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 1300 öğrencinin diplomalarına kavuştuğunu belirterek, "Kıymetli konuklarımız, bugün Altınbaş üniversitemizden 1300 öğrencimiz diplomalarına kavuşacaklar. Mezunlarımız, daha önce bu gururu yaşayan 15 bin kişinin oluşturduğu Altınbaş ailesine katılıyor. Elbette ilerleyen yıllarda bu sayı daha da artacaktır. Kurucumuz Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan aldığımız ilhamla biliyoruz ki asıl mesele, mezunlarımızın hangi işleri yaptığıdır. Öğrencilerimize daha üniversite sıralarındayken mesleki tecrübe kazandırıyoruz. Bu sayede Altınbaş Üniversitesi, kendi alanında kolayca iş bulan mezunlar yetiştiren üniversiteler arasında hızla yükselmeye devam ediyor. Onları yetiştiren hocalarımızı bu vesileyle bir kez daha kutluyorum. Üniversitemizin kuruluşundan bu yana maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Altınbaş ailesine, ana destekçilerimizden Altınbaş Holding'e, Mütevelli Heyet Başkanımız İmam Altınbaş'a ve tüm mütevelli heyet üyelerimize, tüm fedakarlıkları için şahsım ve Altınbaş Üniversitesi akademik ve idari personeli adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

KIYMETLİ AİLELER, EVLATLARINIZIN BAŞARISINDA EN BÜYÜK PAY SAHİBİ SİZLERSİNİZ'

Konuşmasının sonunda mezun öğrencilerin ailelerine seslenen Rektör İbiş, "Sevgili mezunlarımızın kıymetli aileleri; evlatlarınızın bu büyük başarısında en büyük pay sahibi sizlersiniz. Onların bugünlere gelmesinde sabrınız, sevginiz, emekleriniz ve desteğiniz var. Bugün burada verilen diplomalar, sizin ve çocuklarınızın emeklerinin en güzel nişanesidir. Hepinizi yürekten kutluyor, başarılarınızın ve mutluluğunuzun daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'MEZUNİYET BİR SON DEĞİL, DAHA BÜYÜK BİR HİKAYENİN İLK SAYFASIDIR'

Mütevelli Heyet Başkanı İmam Altınbaş ise "Mezuniyet bir son değil; aslında daha büyük bir hikayenin ilk sayfasıdır. Yolunuz açık, şansınız bol, vicdanınız rehberiniz olsun. Ülkemiz sizlerin enerjisine, üretkenliğine, yenilikçiliğine ve inancına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Büyük Türkiye yolunda sizlere güveniyor ve inanıyoruz ki çok değerli işler başaracaksınız. Bu mutlu günde bir kez daha hepinizi gönülden kutluyor, parlak bir gelecek diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.