Paylaştığı yeni yıl mesajı olay yaratmıştı! Almanya Savunma Bakanı Lambrecht istifa etti

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht son zamanlarda art arda gelen tepkilerin ardından bugün istifa etti. Orduya ait helikopterle oğlunu okula götürdüğü ortaya çıkan Lamberecht son olarak havai fişek gösterisinin altında paylaştığı yeni yıl mesajı ile gündem yaratmıştı. Bakan o mesajında Ukrayna'yı hatırlatarak "Avrupa'nın ortasında bir savaş sürüyor, bundan pek çok özel izlenim edinebildim." demiş ve savaşın kendisi için 'birçok özel deneyime' yol açtığını belirtmişti.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Başbakan Olaf Scholz'a istifa mektubu sundu. Christine Lambrecht, Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrılma kararı aldığını ve bunu Başbakan Scholz'a ilettiğini ifade etti.

"MEDYANIN BANA ODAKLANMASI OBJEKTİF HABER YAPILMASINA İZİN VERMİYOR"

Lambrecht, şunları kaydetti: "Medyanın aylardır şahsıma odaklanması, askerler, silahlı kuvvetler ve Alman vatandaşlarının çıkarına olan güvenlik politikası kararları hakkında objektif haber yapılmasına ve tartışılmasına pek izin vermiyor. Askerlerin ve ordudaki çok sayıda motive olmuş insanın değerli çalışmaları ön planda olmalıdır. Bu nedenle görevimden ayrılmaya karar verdim."

Kendisine bu imkanı tanıyan ve destek olan herkese teşekkür eden Lambrecht'in ilerleyen günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

RÜTBELERİ BİLMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Christine Lambrecht, görev süresi boyunca gaflarıyla öne çıkmış ve kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Aralık 2021'de Savunma Bakanı olan Lambrecht'in ilk röportajlarından birinde ordudaki rütbeleri bilmediğini söylemesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce Ocak 2022'de Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceğini açıklaması tepki toplamıştı.

OĞLUNU ORDUYA AİT HELİKOPTERLE OKULA GÖNDERDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Savunma Bakanı Lambrecht'in orduya ait helikopterle oğlunu askerleri ziyaretine götürmesi ve oğlunun helikopterde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması da yoğun şekilde eleştirilmişti. Lambrecht ve oğlu, ziyaretin ardından tatile çıkmıştı. Lambrecht, aylar sonra söz konusu fotoğrafı kendisinin çektiğini itiraf etmişti.

YENİ YIL MESAJI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Son olarak yılbaşı gecesi sosyal medyadan havai fişek sesleri arasında yeni yıl mesajı paylaşan Lambrecht'in bu paylaşımı yoğun eleştirilere sebep olmuş, muhalefet partileri kendisinin istifasını istemişti. Lambrecht, Berlin'deki yeni yıl kutlamaları sırasında paylaştığı mesajında "Avrupa'nın ortasında bir savaş sürüyor, bundan pek çok özel izlenim edinebildim." derken arkada havai fişeklerin patladığı görülmüştü. Alman bakan mesajında Ukrayna'daki savaşın 'birçok özel deneyime' ve 'ilginç insanlarla birçok karşılaşma' şansına yol açtığını belirtmişti.