Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün (5)

24 SAATTE 21 YANGIN

Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi, Kargıcak ve İspatlı mahallelerinde devam eden, yerleşim yerlerinin de etkilendiği orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ile birlikte basın açıklamasında bulundu.

17 Eylül'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerle bir orman yangını uyarısı yayımlandıklarını belirten Vali Hulusi Şahin, "Havanın sıcaklığı, kuruluğu ve üzerine yer yer saatte 90 kilometreyi bulan kuzey, kuzeybatı yönlü fırtınanın varlığı nedeniyle Antalya bölgesinde orman yangını tehlikesi olduğu uyarısı vardı. Nitekim dün öğleden sonra ilk ihbarlar gelmeye başladı. İlki Korkuteli'den, ardından Aksu'dan geldi ki Aksu oldukça sıkıntılı bir yangındı. Ardından diğer yangınlar devam etti. Alanya'da Aliefendi Mahallesi'ndeki yangın, dün akşam 23.00 sıralarında başladı. Toplam 10 orman yangını, 11 zirai yangını toplam 21 yangın ile 24 saati bulmadan uğraşıyoruz. ve bu 21 yangının biri hariç Alanya Aliefendi mahallesinde olan yangın hariç diğer bütün yangınları kontrol altına aldık. Bir kısmını da söndürdük" dedi.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRİP, ANİ ATAKLAR YAPTI

Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangının hızla rüzgarın etkisiyle ilerlediğini söyleyen Vali Şahin, "Özellikle bazı mahalleleri ve konutları tehdit eder hale aldı. Arkadaşlarımız gece boyunca hiç uyumadan hiç durmadan çalıştılar. Kaymakamımız işin başındaydı, il jandarma komutanımız, belediye başkanımız tüm ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürümüz helikopterde takip ediyor. Tüm ekiplerimiz burada, AFAD İl Müdürümüz burada. Sabaha kadar çalıştılar ve konutlara, ikametlere, iş yerlerine sirayet etmesini engellediler. Enerjisi düşmüştü. Saat 09.00 sıralarında oldukça iyi bir noktada iken tekrar hamle yaptı. Son dönemde böyle rüzgarlarla karşılaşıyoruz, hamleli rüzgarlar. Yön de değiştiriyor ve ani ataklar yapıyorlar. Bu sabah 09.00'da da böyle bir atakla beraber yeniden harlandı alev ve Aliefendi'den batıya doğru yönlendi. Kargıcak Mahallesi'ne ve arkasındaki İspatlı Mahallesi'ne doğru gelişti, genişledi" diye konuştu.

RÜZGAR HAFİFLEDİ İYİ HABER BEKLENİYOR

Gündüz olmasıyla beraber hava araçlarının da devreye girdiğini anlatan Vali Şahin, "Çok sayıda araçla beraber şu anda da müdahale devam ediyor. 639 personelimiz yangınla mücadele ediyor. 2 uçak, 10 helikopter, 201 de kara aracımız şu anda devam ediyor. Sadece Antalya'dan değil, bölge şehirlerinden de destek aldık. Şu an itibarıyla rüzgar biraz hafifledi ve onun da yardımıyla beraber Alanya yangınının enerjisi düşmüş diyebiliriz. Eğer yeni bir hamle olmaz ise birkaç saat içerisinde iyi haberleri sizlere vereceğim" dedi.

200 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangınların nedenleriyle ilgili tek tek inceleme yapılacağını ifade eden Şahin, "Zirai faaliyetlerden kaynaklanan yangınlarla karşılaşıyoruz. Bu da ona benziyor ama kesin konuşamayız. Tabii çok rüzgar olması nedeniyle elektrik hatlarından da olabilir. Ancak bu ancak bir balistik çalışmayla, bir olay yeri incelemesi ile belli olacak. Tüm bu yangınları birer adli olay olarak detaylı şekilde inceliyor ve son noktasına, yani sıfır noktasına kadar indiriyoruz. Sorumlular hakkında da gerekli işlemleri yapıyoruz. İhmali olanlar ya da bir şekilde bu yangına sebebiyet verenlerle ilgili adli işlemler yapıyoruz. Şu anda benim gördüğüm 200 hektar civarında alan zarar gördü. Bu sene 300 hektarın üzerinde bir Gazipaşa yangınımız vardı. O civara yaklaşmış bir yangından bahsediyoruz" diye konuştu.

57 KONUT TAHLİYE EDİLDİ, 1 ARAZÖZ DEVRİLDİ

Yangınlarda 57 konutun tahliye edildiğini kaydeden Şahin, "Kırcami'deki yangında bir ev tamamen, iki ev kısmen zarar gördü. İki de iş yeri zarar gördü. Burada Alanya'daki yangında da 2 inşa halinde müstakil ev, 1 bahçe evi ve 1 araç zarar gördü. Diğer yangınlarda da zirai hasarlar var. Bunların hepsini yangınlar bittikten sonra çıkaracağız. Büyükşehir Belediyesi'nin bir aracı, arazöz kırıma uğradı ama yaralımız yok" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZZAT TAKİP EDİYOR'

Dün akşam başlayan yangının yer yer şiddetini artırdığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu ise "Çünkü poyraz çok güçlü. Müdahaleler hemen yapılmaya başladı. Tabii gece havadan müdahale edilemediği için yangın biraz yayıldı. Ama sabah erken saatlerden itibaren 9 helikopter, 2 uçak müdahale ediyor. Şu anda Adana tarafından gelen helikopter olmak üzere hava desteği de bu tarafa doğru yaklaşıyor. Ama sabahtan bu yana farklı yerlerde, özellikle yerleşim yerlerine, yakın bölgelerde biz de şahit olduk. Sürekli yangın bir yerden patlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor. Sayın Orman Bakanımızla da telefonla görüştük" dedi.

Yangın söndürme konusunda çok uzman, tecrübeli bir orman genel müdür yardımcısının da Alanya'da yangını havadan takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biraz önce koordinasyon merkezinde de özellikle insansız hava araçları kameralarından da yangının ne tarafa doğru yönlendiğini takip etme imkanımız var. Bir taraftan teknoloji kullanılıyor, diğer taraftan karadan da her türlü müdahale yapılıyor. Özellikle yaşam bölgesinin olduğu yerlerde, araçlarımız evlerin etrafında duruyor yangınların sıçramaması için. İnşaatı devam eden 1-2 binada Kargıcak bölgesinde hasar var. Yine Aliefendi köyünün yukarısında da yıllardır kullanılmayan metruk bir evin yandığını, aşağı yukarı 20 yıldır kullanılmıyormuş. Onun dışında şu ana kadar bu anlamda bir kaybımız yok. Çok şükür can kaybımız da yok. Dumandan etkilenen vatandaşlarımıza da müdahaleler yapıldı. Zaten sağlık ekipleri UMKE'de sahada. Herkes elinden geleni yapıyor."