Dim Barajı'na atlayan Rus, yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alaya ilçesinde baraj gölünde kaybolan Rus uyruklunun cesedi dalgıçlarca çıkarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden M.T. (32) Bıçakçı Mahallesi Dim Barajı mevkisinde alkol aldıkları arkadaşı Vladimir Esikov'un (37) yaklaşık 50 metre yükseklikten suya atladığı ve gözden kaybolduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçlarının yaklaşık 7 saat süren çalışması sonucu Esikov'un cansız bedenine ulaşıldı.

Esikov'un cesedi incelemenin ardından Alanya Belediye morguna ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İfadesine başvurulan M.T. serbest bırakıldı.