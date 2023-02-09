Alacak tartışmasında akrabalarına kurşun yağdırdıktan sonra intihara kalkıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden

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'Alacak tartışmasında akrabalarına kurşun yağdırdıktan sonra intihara kalkıştı: 2 ölü, 4 yaralı' başlıklı haber, şüphelinin soyadı düzeltilerek yeniden geçildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), - ANTALYA'nın Serik ilçesinde Emrullah Çabuk, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu akrabalarına tabancayla kurşun yağdırdı. Silahlı saldıra Osman Bozdoğan (45) ve Feyyaz Bozdoğan (43) hayatını kaybederken, Sedat Bozdoğan (61), Nuriye Bozdoğan (41) ve Yılmaz Konaç (50) yaralandı. Olaydan sonra kaçan Çabuk, Alanya ilçesinde polis noktası yakınında tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağar yaralanan Çabuk tedaviye alındı.

Akrabalarına kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Emrullah Çabuk'un yakalanması için il genelinde çalışma başlatıldı. Şüpheli Çabuk, bir süre sonra Alanya ilçesinde polis uygulama noktası yakınında tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Çabuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.