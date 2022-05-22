Akşener: Aziz Milletin Helal Oyları ile Birinci Parti Çıkacağız ve Ben de O İktidarın Hak Edilmiş Başbakanı Olacağım - Haberler

Haber: GAYE ŞEYMA CAN - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşması dolayısıyla düzenlenen törende, "Bir yılın sonunda, bu çalışmamızın neticesinde; bu ülkenin, bu aziz milletin helal oyları ile inşallah birinci parti çıkacağız ve ben de o iktidarın, hak edilmiş, pazarlık mazarlık yok, hak edilmiş, birinci çıkmış partisinin elbette hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah" dedi.

İyi Parti, İstanbul'daki 100 bininci üyesine, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bugün törenle rozet taktı. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldı.

Buğra Kavuncu, konuşmasında, '100 bin üye' hedeflerine ulaştıkları için onur duyduğunu belirtti. Kavuncu, 'Anlat İstanbul' projeleri için de şunları söyledi:

"ANLAT İSTANBUL'UN İKİNCİ KISMINDA ÇÖZÜMLERİMİZİ ANLATACAĞIZ: Anlat İstanbul'u haziran ayında bitiriyoruz. Haziran ayının sonunda ikinci kısmına başlıyoruz. Anlat İstanbul'un ikinci kısmında da aldığımız verilere dayanarak ilçelere konulu gideceğiz. Yani Esenyurt'a 'uyuşturucu konusundaki çözümümüz nedir', Güngören'e 'kentsel dönüşüm konusundaki çözümümüz nedir', İstanbul'a 'iktidara geldiğimizde ekonomiyi nasıl çözeceğiz', bunu anlatmak için sizleri yoracağız. Bunu bugün buradan genel başkanımızın huzurunda da söylemiş olayım.

BİR DAHA İSTANBUL'DA ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇEMEYECEK : Evet, sandık güvenliğiyle ilgili hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık ve öyle bir hale geldik ki İstanbul'dan bunu çok net haykırıyorum; bir daha İstanbul'da atı alan Üsküdar'ı geçemeyecek. Bir daha Anadolu Ajansı, estiği gibi veri akışını durdurup insanları sandıklardan soğutmaya çalışmayacak. Çünkü çok şeffaf bir şekilde biz, o sandıktan elde ettiğimiz verileri paylaşacağız. 'Bir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu' gibi saçmalıklara bu milleti muhatap etmeyeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır, inşallah zamanı geldiğinde biz de bizden sonraki yönetime, kişiye dayanmayan bir İstanbul İl Başkanlığı'nı, İstanbul il teşkilatını zamanı geldiğinde teslim edeceğiz."

Meral Akşener ise "İYİ Parti kurulmamış olsaydı bugün ülkemizde ne olacaktı" diye sordu ve şöyle konuştu:

" BU UMUDU SAĞLAYAN SİZLERSİNİZ: Bugün buraya gelirken düşündüm, 'Ne konuşup ne söylerim' diye düşündüm. Halbuki çok söze gerek yok. Ey aziz milletim, değerli Türk Milleti, bu ülkede bu iyi ve cesur insanların iradesi, kararı olmayıp İYİ Parti kurulmamış olsaydı bugün ülkemizde ne olacaktı? Geleceğe dair hangi umutları tartışıyor olacaktı? ve Türkiye'de nasıl bir atmosfer olacaktı? Bugün Türkiye'de bir umut varsa, 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayı olacağına benim gibi herkes inanıyorsa; bu Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin, bu ucube sistemin, Türkiye'yi uçurumun eşiğine getirmiş bu sistemin ister 2023 Haziran'ında ister daha önce olacak bir seçimde gideceğine, yanlarına bu ucube sistemi de alıp gideceğine inanıyorsa işte bu umudu sağlayan sizlersiniz.

CENABI HAK BİZİ EYT'LİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRENLERDEN EYLESİN: Allah bizi, sanayicimizin, tarımla meşgul olan insanımızın, besicilerimizin, esnafımızın, emeklimizin, EYT'lilerimizin yüzünü güldüren eylesin. Bu gençlerin, 'Ben yurt dışında yaşamak istiyorum, korkuyorum' diyenlerin 'Umudum var' demelerini sağlamayı Allah bize nasip etsin.

100 BİN ÜYEYİ GEÇTİK: 25 Ekim 2017'de 'olamaz' denileni yapmış, 'yapılamaz' denileni başarmış iyi insanlar, il teşkilatımız bir hedef koydu, dedi ki 'İstanbul'da 100 bin üyemiz olacak'. Önce güldüler, Allah'ımıza şükür 100 bin üyeyi geçtik.

İLÇE İLÇE, İL İL GEZDİK: İlçe ilçe, il il gezmeye karar verdik. Bir kayıkçı kavgasına dönmüş olan siyasette, 'Kavgaların eksik olmadığı, ama dert bilinmediği için de çözümün üretilmediği Türkiye'yi değiştireceğiz' dedik. 2,5 yıldır gezdik, dolaştık. Ülkenin acı hikayelerini anlattık. Kriz hikayelerini de dinledik. Atanamayan öğretmenin, EYT'nin, gece tencere kaynatamayan annenin, gençlerin annelerinin, babalarının acılarına şahit olduk. Kamuoyunun bilgisine sunduk. Bugün dertler konuşuluyorsa bunun sebebi sizsiniz. Birlikte yaptığımız yoğun çalışmadır.

İSTANBUL'DA BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ: Cenabıhak, kul hakkına dikkat edenleri de mükafatlandırır. Kul hakkına el uzatanları, aç uyuyanlara hakaret edenleri, 'tarlama gübre, tohum atamadım' diyenleri teröristlikle suçlayanları, saraylardan burnunu dışarı uzatmayıp her bir yeri saraydaki şatafatla yaşıyor zannedenleri de önce bu millet sandıkta helal oylarıyla attaya gönderir. Böyle bir Türkiye'den bugün umut eden bir Türkiye'ye gelinmişse bunun sebebi sizsiniz, biziz. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin. İstanbul'da birinci parti olacağız biz.

AZİZ MİLLETİN HELAL OYLARI İLE BİRİNCİ PARTİ ÇIKACAĞIZ VE BEN DE O İKTİDARIN HAK EDİLMİŞ BAŞBAKANI OLACAĞIM: Aradan dört ay geçti, anket sahipleri 'Parlamenter sisteme dönülsün mü' sorusunu sormaya başladılar. Bunu tartıştıran biziz. Sonra anketlerde, adını koyduğumuz 'iyileştirilmiş, güçlendirilmiş' adını verdiğimiz sistem öne çıkmaya başladı. Sonuç olarak, altılı masanın sonucu yayınladığımız metin ortaya çıktı… Üç yılın sonunda altı partinin tamamının onayı ve önerisiyle imzalanmış ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçmek, Türkiye'de birinci parti olmak hepimiz için çocuk oyuncağıdır… Bu ucube sistemi göndereceğiz, o irade bizde var. Sandıkta geldiler, sandıkta gidecekler… Bir yılın sonunda, bu çalışmamızın neticesinde; bu ülkenin, bu aziz milletin helal oyları ile inşallah birinci parti çıkacağız ve ben de o iktidarın, hak edilmiş, pazarlık mazarlık yok, hak edilmiş, birinci çıkmış partisinin elbette hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah.

SEÇİM YAPILACAK EFENDİLER : Şimdi iktidar bir şeyler yayıyor. Mızıkçılık yapmak için her şeyi yapıyor. Vay efendim, seçimi kaybetti, muhterem yerinden kalkmayacakmış. Soru soruyor; 'Ne yapacaksınız?' Hele alalım da görürsünüz. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Kendileri yayıyorlar. Efendim seçim yapılmazmış. Seçim yapılacak efendiler. Bu ülkenin, bu milletin, bu memleketin insanlarına, milli iradeye el uzatanın başına neler geldiğini, daha yakın zamanda İstanbul'da ikinci seçimde İstanbullu belediye seçimlerinde gösterdi.

BİZ KARARLIYIZ, ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN: Biz haktan yana, hakikatten yana cesur olarak, milletimizin kullandığı oyları namusumuz bilerek, namusumuza emanet olarak kabul edip sandık başında da seçim süreci içerisinde o sandıktaki oylar açılıp ıslak imzalı tutanaklar alınıncaya kadar üzerimize düşeni yerine getireceğimize buradan sizin adınıza ben söz veriyorum. Biz kararlıyız, şimdi onlar düşünsün."

Konuşmaların ardından Akşener ve Kavuncu, İstanbul'daki 100 bininci üyeye ve diğer yeni üyelere rozetlerini taktı.