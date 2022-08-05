Akşener: "Ankapark'ta Tam 14 Milyar Lira Harcamış. Düşünebiliyor Musunuz Çarpışan Arabaların Çarpışamadığı Bir Park Var"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'nın Armutlu ilçesinde; " Ankapark'ta da tam 14 milyar lira harcamış, garibim dinazorlar böyle inliyor. 14 milyar lira…Sizin cebinizden çıktı. Düşünebiliyor musunuz çarpışan arabaların çarpışamadığı bir park var" diye konuştu. Bir esnafın, kızının bu yıl üniversite tercihleri yapacağını söylemesi üzerine Akşener, "Bu dükkan o kızı okutabilir mi okutamaz mı" diye sordu. Esnaf ise "Okutamaz, giderlerimiz çok" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye çapında esnaf ziyaretlerinin ikinci turuna devam ediyor. Akşener, bugün esnaf ziyareti için gittiği Yalova'nın Armutlu ilçesinde yurttaşlara seslendi. Vatandaşlar arasında yer alan eski bakanlardan Yaşar Okuyan'a 'hoş geldin' diyen Akşener, özetle şunları söyledi:

"Bütün siyasilerin buraya gelip, milletin karşısında, asilin karşısında resmi tazim durduğu bir yeni siyaset anlayışını birlikte el ele vererek inşa edeceğiz. Ben Doğru Yol Partisi'nde politika yaptım, Sayın Yaşar Okuyan Anavatan Partisi'nde politika yaptı. Biz birbirimizi eleştirdik ama öznesi sizin üzerinizden eleştirdik. Anavatan iktidaraysa DYP'liler dedi ki şunları söz verdiniz yerine getirin getirmediğiniz takdirde biz getireceğiz, DYP iktidarsa Anavatan muhalefetteyse o zaman da ANAP'lılar dedi ki şu sözleri verdiniz seçmene yerine getirmiyorsunuz, getirmezseniz biz getireceğiz. Yani öznenin siz olduğu sizin dertleriniz olduğunu bir çözüm üzerinden rekabet edilirdi. Dolayısıyla kimse kimseyi teröristlikle, kimse kimseyi şuculukla buculukla suçlamazdı.

"ANKAPARK… DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ ÇARPIŞAN ARABALARIN ÇARPIŞAMADIĞI BİR PARK VAR"

Bugün bu ülkede bir harami düzen var. Seçmeninin kıymeti harbiyesi ortadan kaldırılırken beş maaş, on maaş alan danışmanlar var yan gelip yatıyorlar. Bakın neler oluyor, Türk Telekom'dan aldılar sizin cebinizden Hariri'nin cebine 24 milyar lirayı koydular. Ankapark yapmışlar, onu gezdim geçen gün. Ankapark'ta da tam 14 milyar lira harcamış, garibim dinazorlar böyle inliyor. 14 milyar lira, ikinizi toplayın, sizin cebinizden çıktı. Düşünebiliyor musunuz çarpışan arabaların çarpışamadığı bir park var. Yeryüzünde bir numara, bu 14 milyar lirayla, 24 milyar lirayı topladığınızda kaç yapıyor 38 milyar lira, kimin cebinden çıktı sizin. Hastaneniz dışında kaç tane fabrika yapılırdı, kaç tane gence istihdam yaratılırdı, bütün KYK borçları affedilebilirdi, devlet tarafından ödenebilirdi. Mazot indirimi yapılabilirdi. Bu bir haram düzenidir, birlikte yıkacağız. Sandıkta bu muhteremlere göstereceğiz."

"GEÇEN SENE 75 LİRA SATARKEN KIYMAYI BU SENE 150 LİRA OLDU, YARI YARIYA FARK OLDU… ŞU ANDA EKONOMİ SIFIR"

Akşener'in "İşler nasıl" diye sorduğu bir kasap; "Zamlardan dolayı milletin alım gücü azaldı. Geçen sene 75 lira satarken kıymayı bu sene 150 lira oldu, yarı yarıya fark oldu. Asgari ücrete de önemli bir zam gelmedi. Bizi çıkartan asgari ücretliler ve emekliler, onlar da para olduktan sonra geçimini daha rahat sağlıyorlar ve esnafı da kalkındırıyorlar, o yüzden şu anda ekonomi sıfır" yanıtını verdi.

"CUMHURBAŞKANINA, SAYIN ERDOĞAN'A SORUYORUM; SÜLEYMAN SOYLU'NUN DEDİKLERİ DOĞRU MUDUR?"

Akşener, esnaf ziyareti sırasında genç bir yurttaşın uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sorduğu soruya şu yanıtı verdi:

"Ben Sayın Soylu'nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki; 'Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Erdoğan'a soruyorum; Süleyman Soylu'nun dedikleri doğru mudur? Captagon'la ilgili mevzuya girin, Google'a sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda sarayda. Tamam mı canım. Bak hiç bu cevapları vermeyecektim, sordunuz veriyorum şimdi. İyi ki de sordun."

Akşener'in "Veresiye defteriniz var mı" sorusuna eczacı şu yanıtı verdi:

"Eskiden defter vardı, şimdi sisteme işliyoruz. Türkiye'nin her yerinde problem var. Eskiden 15-20 liralık ilaçları vatandaş parasıyla alabiliyordu ama şimdi gideyim yazdırayım mantığında."

ESNAF "BU DÜKKAN O KIZI OKUTABİLİR Mİ" SORUSUNA "OKUTAMAZ" DİYE YANIT VERDİ

Akşener'in, "İşler nasıl" diye sorduğu bir esnaf, "Günde 18 saat mücadele edersem ayakta durabiliyoruz" dedi. Akşener, esnafın emekli maaşını sorması üzerine; "Şimdi 4 bin liraya çıktı. Kızım üniversite tercihi yaptı, önceden çocuklarımı okutmak için çaba sarf ederdim, okusunlar bir yerele gelsinler diye çaba sarf ederdim şimdi yine çaba sarf ediyorum ama nasıl okutacağım, nasıl üstesinden geleceğim bunu bilemiyorum" diye yanıt verdi. Akşener'in, "Bu dükkan o kızı okutabilir mi okutamaz mı" soruna esnaf "Okutamaz, giderlerimiz çok" yanıtını verdi.