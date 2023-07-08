Akdeniz Üniversitesi, depremde kaybettiği 20 öğrencisinin ismini yaşatacak

Akdeniz Üniversitesi'nde 11 bin 833 öğrenci mezun oldu

-Cinayete kurban giden İletişim Fakültesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesine Rektör Özkan tarafından başarı belgesi verildi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi'nde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreninde, 11 bin 833 öğrenci kep atarak mezun oldu. Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisinin ailesine mezuniyet anısına belge takdiminde duygusal anlar yaşandı. Rektör Özkan, depremde kaybedilen öğrencilerin isimlerinin fakültelerinde sınıflara verilerek yaşatılacağını açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni ile öğrencilerini meslek yaşamlarına uğurladı. Akdeniz Üniversitesi Stadyumunda düzenlenen törende ilk olarak Kahramanmaraş depreminde vefat eden öğrenciler için video gösterimi yapıldı. Depremde hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi Adıl Kadyrbekov'un annesi Aizhan Kadyrbekov'a mezuniyet anısına başarı belgesi takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın öğrencinin annesi Aizhan Kadyrbekov'a belge takdiminde duygu dolu anlar yaşandı. Törende ayrıca 2021 yılında menfur bir cinayete kurban giden Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesine de Rektör Özkan tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Mezunlar arasında Vali Vekili Yalçın Sezgin'in oğlu Sezer Sezgin ile AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Güliz Yılman'ın kızı Dilek Yılman da yer aldı. Törene katılan Yalçın Sezgin ve Ayşe Güliz Yılman farklı bir heyecan yaşadı. Törende tüm öğrenciler adına Eğitim Fakültesi Birincisi Doğukan Özkan ve uluslararası öğrencileri temsilen Tıp Fakültesi Mezunu Dr. Murat Ahmetzade de konuşma yaparak Akdeniz Üniversitesinden mezun olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

"En büyük katkı gençlerin"

Antalya Vali Vekili Yalçın Sezgin, Akdeniz Üniversitesinin eğitim ve bilimde öncü, araştırma ve geliştirme odaklı, girişimci ve bilimsel yönüyle evrensel düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel üretim yapan kaliteye önem veren Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olduğunu söyledi. Vali Vekili Yalçın Sezgin " Akdeniz Üniversitesi uluslararası bir marka olarak Türkiye'nin vitrini Antalyamıza çok yakışmakta ve çok şey katmaktadır. Akdeniz Üniversitesi kurulduğu günden bu yana 40 yıldır genç nesilleri yarınlara hazırlayarak şehrimiz ve ülkemiz için bilgi üretiyor, değer üretiyor. Toplumsal gelişimimize ve kalkınmamıza katkı veriyor. Bugün burada mezun olan öğrencilerimizin emekleri, gayretleri başarıları aldıkları diploma ile tescillenmiştir. Onları kutluyoruz. Öğrencilerimizin bu başarısında pay sahibi olan herkesi tebrik ediyoruz." dedi. Vali Yalçın Sezgin, konuşmasının sonunda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' sözlerinden hareketle büyük ve güçlü Türkiye hedefine en büyük katkıyı gençlerin vereceğini vurguladı.

"İkinci hayatıma bu üniversitede kavuştum"

Konuşmasına mezun olan öğrencileri tebrik ederek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek "Sizler bugün aldığınız diploma ile bir üniversite mezunu olmakla kalmıyor aynı zamanda dünya kenti olan Antalya'mızın önemli bir eğitim kurumu olan Akdeniz Üniversitesi mezunu olmanın da gururunu taşıyorsunuz" dedi. 4 yıllık eğitim sürecinde yaşanan pandemi dönemine de vurgu yapan Başkan Muhittin Böcek "Pandemi dönemini de beraber yaşadık. Sizler okulunuzdan ayrı kaldığınız dönemde ben hayatımdan sevdiklerimden ayrı kalarak 108 gün ölümle mücadele ettim. Her şey bitti denildiği anda Akdeniz Üniversitemizin başta kıymetli Rektörü Özlenen Özkan olmak üzere çok değerli hekimleri, sağlık çalışanları sayesinde tekrar hayata döndüm. Yani ikinci hayatıma bu üniversitede kavuştum" diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesinin en büyük ihtiyaçlarından olan otopark başta olmak üzere birçok alanda iş birliği protokolleri yaptıklarını, çalıştaylar, sempozyumlar ve konferanslar düzenlediklerini sözlerine ekledi.

"İsimleri fakültelerinde yaşayacak"

Konuşmasına Kahramanmaraş depreminde hayatını yitiren öğrencileri anarak başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Ülkemizin en acı günlerinden biri olan Kahramanmaraş depremi nedeniyle buruk bir eğitim dönemi geçirdik. 6 Şubat sabahı milletçe hepimizi yasa boğan acı bir haberle sarsıldık. 11 ilimizi etkileyen, acısı tüm Türkiye'ye yayılan bu depremde Üniversite olarak biz de maalesef 20 öğrencimizi kaybettik. Akademisyenlerimizin, idari personellerimizin ailelerinden, arkadaşlarımızdan, çevremizden kayıplar oldu. Akdeniz Üniversitesi ailemizin ve bütün milletimizin tekrar başı sağ olsun. Depremde kaybettiğiniz sevgili öğrencilerimizin anısını onurlandırmak ve hatıralarını sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla her bir öğrencimizin ismini, eğitim gördükleri fakültelerimizde bir sınıfa vermeye karar verdik. Öğrencilerimizin isimleri, gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak ve onlara sevgi, dayanışma ve özveri gibi değerleri hatırlatacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"11 bin 833 öğrenci mezun oldu"

Akdeniz Üniversitesi'nin 40'ıncı yılı olduğunu hatırlatan Rektör Özkan, "40 yıldır şehrimizle büyüdük, şehrimizi büyüttük. Sadece şehrimizle de kalmadık başarılarımızla ülkemizin yüz akı olduk. Bu büyük ve köklü aileden çok kıymetli akademisyenler geçti, çok başarılı öğrenciler yetişti. Bugün de 11 bin 833 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarılara katkı koyan tüm mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

"Fark oluşturun"

Öğrencilere öncü işlere imza atmak için fark oluşturma ve cesur olma tavsiyesinde bulunan Rektör Özkan "Teknolojinin hızla gelişmesiyle her alanda büyük dönüşümler yaşıyoruz. Teknolojinin sunduğu bu imkanlar hepimiz için heyecan verici. Sizler teknolojiyle erken tanışmış kuşak olarak bu konuda oldukça şanslısınız. Teknolojinin sunduğu imkanları mesleğinize ne kadar çok adapte edebilir, farklı yaklaşımlar geliştirebilirseniz o kadar başarılı olabilirsiniz. Buradaki anahtar kelime "farklı" olmak, sıradan olmamaktır. İleride yüzlerce farklı seçenekle karşılaşacaksınız. Ancak daha az gidilmiş olanı, daha önce cesaret edilmeyeni tercih ettiğinizde fark oluşturduğunuzu göreceksiniz. Evet, bu yol daha korkutucu olabilir, daha fazla engelle ve bunu yapamazsın diyenlerle karşılaşabilirsiniz. Onlara aldırmadan kendi hedef ve hayallerinizin peşinden gidin. Bu durumu bizzat deneyimlemiş biri olarak söylüyorum bunları. Türkiye'nin ilk kol, yüz nakli, dünyanın ilk rahim naklini gerçekleştirirken duyduğumuz sözler, karşılaştığımız engelleri tahmin bile edemezsiniz. Daha önce gidilmemiş bir yolu açmak tahminimizden zor oldu ancak sonucu da verdiğimiz emek kadar büyük ve gurur verici oldu. Sizler de hangi alanda olursanız olun hayatta kendi ayak izleriniz, özgün bakışınız olsun. Karşılaşacağınız zorluklarla mücadele etmekten korkmayın" dedi.

"100 yıllık büyümenin son 40 yıla imza attık"

2023 yılının herkes için büyük bir anlamı olduğunu söyleyen Rektör Özkan, "Hepimiz Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılını kutlamanın sevinci ve gururu içindeyiz. Bu vesileyle 100 yıl önce istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran ve bu zaferi Cumhuriyetin ilanı ile taçlandıran ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ülkemizin 100 yılda elde ettiği tüm kazanımları ve bu mirası daha da yükseltmek hepimizin temel görevidir. Akdeniz Üniversitesi 100 yıllık büyümenin son 40 yılında imza attığı ilklerle, küresel çapta başarıları ile ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. Türkiye Yüzyılında da aynı kararlılık ve cesaretle her alanda gelişen ve güçlenen bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Rektör Özkan, öğrencileri hayata hazırlayan, her zaman destekleyen ailelerine de teşekkür ederek tüm Akdeniz Üniversitesi ailesi adına hayat boyu başarı ve mutluluklar diledi.

"Kepler atıldı"

2022-2023 eğitim öğretim yılında 24 Fakülte, 12 Meslek Yüksekokulu ve Konservatuvardan toplam 11 bin 833 öğrenci mezun oldu. Tüm birimler tek tek sahneye çıkarak öğrencilere başarı belgeleri ve okulda dereceye girenlere onur belgeleri verilirken Mühendislik Fakültesi binasını Akdeniz Üniversitesine kazandıran Antalyalı İş Adamı Mustafa Sak'ın Adopen olarak geleneksel hale getirdiği Mühendislik Fakültesi bölüm birinci, ikinci ve üçüncülerine başarı ödülleri takdim edildi. Tören sonunda tüm öğrenciler büyük bir coşkuyla keplerini fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı. Öğrenciler son olarak Dj Berk Batı performansıyla dört yılın yorgunluğunu attı.

Törene Antalya Vali Vekili Yalçın Sezgin, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuğba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, fakülte dekanları, meslek yüksek okulu müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.