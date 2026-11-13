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3 ayrı silahlı saldırının ardından film gibi kaçış! Balkondan atlayıp çatılardan kaçmaya çalıştılar

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3 ayrı silahlı saldırının ardından film gibi kaçış! Balkondan atlayıp çatılardan kaçmaya çalıştılar
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 3 ayrı silahlı saldırıya karıştığı belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisi görünce balkondan atlayıp yan binaya kaçan şüphelilerin attığı 4 silah ele geçirildi. Aralarında 18 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi M.U.’nun da bulunduğu şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yıldırım’da yaşanan 3 ayrı silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

BİN 80 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı. Ekipler, Yıldırım’da yaşanan 1 ateşli silahla yaralama ve 2 ayrı silahlı saldırı olayını aydınlatmak için toplam bin 80 saatlik kamera görüntüsünü inceledi.

FİRARİ ÖRGÜT LİDERİ 18 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Emniyetin belirlemelerine göre saldırılar, liderliğini M.U.’nun yaptığı öne sürülen suç örgütü tarafından gerçekleştirildi. M.U.’nun 18 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Ekipler, M.U. ile Y.T., E.K., E.K. ve H.Y.’nin saldırılarda birlikte hareket ettiğini tespit etti.

KAÇARKEN SİLAHLARI BİNALARIN ARASINA ATTILAR

Şüphelilerin saklandığı adresin belirlenmesinin ardından Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polisi gören şüphelilerin balkondan atlayarak yan binanın çatı katına kaçtığı belirlendi. Kaçış sırasında silahlarını binalar arasındaki boşluğa atan şüpheliler, aynı binadaki boş bir daireye saklandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler M.U., Y.T., E.K., E.K. ve H.Y., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçarken attığı 4 silah da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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