Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi

Galatasaray'da gözler, sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Victor Osimhen'e çevrildi. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı golcünün sahalara dönüşü için geri sayım başladı. Fanatik'in haberine göre Galatasaray teknik heyeti, yıldız futbolcunun yeniden takıma katılması için hazırlıklarını sürdürüyor.

İLK HEDEF ASTON VILLA MAÇI

Kulüp yetkilileri, Osimhen'in Aston Villa karşılaşmasında yeniden formasına kavuşmasını bekliyor. Nijeryalı futbolcunun maçın gidişatına ve fiziksel durumuna göre süre alması planlanıyor.