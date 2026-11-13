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Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi

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Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'in dönüş takvimi belli olmaya başladı. Nijeryalı yıldızın Aston Villa karşılaşmasında süre alması, Beşiktaş derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

  • Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Victor Osimhen'in Aston Villa maçında takıma dönmesi ve fiziksel durumuna göre süre alması planlanıyor.
  • Galatasaray teknik heyeti, 27 yaşındaki Osimhen'in Beşiktaş derbisinde 90 dakika oynayabilecek fiziksel seviyeye ulaşmasını hedefliyor.
  • Osimhen bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 10 gol ve 3 asist, Süper Lig'de ise 8 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.

Galatasaray'da gözler, sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Victor Osimhen'e çevrildi. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı golcünün sahalara dönüşü için geri sayım başladı. Fanatik'in haberine göre Galatasaray teknik heyeti, yıldız futbolcunun yeniden takıma katılması için hazırlıklarını sürdürüyor.

İLK HEDEF ASTON VILLA MAÇI

Kulüp yetkilileri, Osimhen'in Aston Villa karşılaşmasında yeniden formasına kavuşmasını bekliyor. Nijeryalı futbolcunun maçın gidişatına ve fiziksel durumuna göre süre alması planlanıyor.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Osimhen'in dönüş planlamasındaki asıl hedef ise Beşiktaş derbisi. Daha önce yıldız golcünün derbiyi kaçırabileceği yönünde haberler çıkarken, son gelişmeler sarı-kırmızılıları sevindirdi.

Teknik heyet, 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş karşısında 90 dakika oynayabilecek fiziksel seviyeye ulaşmasını hedefliyor. Osimhen'in derbide forma giymesi beklenirken, son kararın oyuncunun iyileşme sürecine göre verilmesi öngörülüyor.

11 MAÇTA 13 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Galatasaray'ın hücum gücünde önemli bir yere sahip olan Victor Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de ise 8 maçta 9 gol ve 3 asist kaydeden Nijeryalı santrfor, Avrupa'da da bir kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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