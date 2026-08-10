Akdeniz'de Mikroplastik Kirliliğiyle Mücadelede 52 Tesise 118 Milyon TL Ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği ile mücadele kapsamında, 1 Temmuz'dan bu yana 6 ilde devam eden denetimlerde, 52 tesise toplam 118 milyon 211 bin TL idari ceza uyguladı, 19 tesisin faaliyeti durduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'de gözlenen mikroplastik kirliliğini atıkların taşınım yolları ve deniz ortamındaki etkileriyle birlikte havza ölçeğinde ele alıyor. Seyhan, Ceyhan, Göksu ve Asi nehirleri ile drenaj kanalları önemli taşıyıcı güzergahlar olarak öne çıkıyor. Özellikle 2026 yılında yaşanan yoğun yağışlar, taşkınlar ve barajlardan gerçekleştirilen kontrollü su bırakımlarının etkisiyle nehir ve dere yataklarında bulunan atıkların bu yaz denize daha hızlı taşındığı öngörülüyor.

AKDENİZ'DE İZLENEN ALANLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Bu tespitler üzerine 428 noktada düzenli olarak denizlerin izlendiği, Bakanlığın Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı'nın kapsamı bu yıl Akdeniz'de daha da güçlendirildi. 7 yeni mikroplastik ölçüm istasyonunun daha eklenmesiyle Akdeniz'in izleme kapsamı Asi Nehri ağzından Antalya'ya kadar Doğu ve Orta Akdeniz kıyı şeridini kapsayacak şekilde genişletildi.

DENİZDE 2 NOKTADA MİKROPLASTİK VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Bu ay gerçekleştirilen izleme seferinde, Seyhan Nehri ağzı ve Taşucu mevkisi arasında deniz yüzeyinde mikroplastik varlığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla merkez denetim ekipleri ile mobil su ve atık su laboratuvarı bölgeye sevk edildi. 1 Temmuz itibarıyla Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da kirletici vasfı yüksek olan plastik ve atık geri dönüşüm tesisleri ile atık su arıtma tesislerinde eş zamanlı denetimler başlatıldı. İlk etapta 604 denetimde aralarında Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi'nin de bulunduğu 52 tesise toplam 118 milyon 211 bin TL idari ceza uygulandı. Ayrıca 19 tesis hakkında faaliyet durdurma kararı alındı.

MÜSİLAJ TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN DENİZ SÜPÜRGELERİ AKDENİZ'DE

Bakanlık bir yandan Akdeniz Bölgesi'nde denetimlerine devam ederken, diğer taraftan Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı ile mikroplastik kirliliği tespit edilen koordinatlarda deniz yüzeyinde temizlik çalışması yürütüyor. Bu doğrultuda Marmara'da müsilaj temizliği sırasında da kullanılan ve başarılı sonuç veren deniz süpürgeleri, 27 Temmuz'da bölgeye yönlendirildi. Türkiye Çevre Ajansı'nın (TÜÇA) Deria Deniz Süpürgesi deniz yüzeyinde başta plastik parçaları olmak üzere ambalaj atıkları, köpük, odunsu materyaller ve diğer yüzer katı atıkları toplayarak kontrollü şekilde deniz ortamından uzaklaştırmaya başladı. Deria Deniz Süpürgesi ilk 10 günde toplam 27 metreküp atığı denizden topladı. Antalya'daki müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla ikinci deniz süpürgesi de bugün itibarıyla bölgede göreve başlayacak.

DENİZ SÜPÜRGESİ

Deniz süpürgesi olarak görev yapan bu özel amaçlı deniz aracı ile deniz yüzeyinde bulunan başta plastik atıklar olmak üzere çeşitli yüzer katı atıkların toplanması ve deniz ortamından uzaklaştırılması sağlanıyor. Toplanan atıklar, deniz ortamından kontrollü şekilde alınarak ilgili atık yönetimi süreçlerine yönlendiriliyor. Deniz süpürgeleri özellikle; plastik parçaları, ambalaj atıkları, köpük ve benzeri yüzer malzemeleri, odunsu materyalleri, bitkisel kökenli yüzer atıkları toplayabiliyor.

SON 5 YILDA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNE 2,3 MİLYAR LİRA CEZA

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü son 5 yılda atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerinde toplam 43 bin 96 çevre denetimi gerçekleştirdi, 2 milyar 300 milyon TL'yi aşan idari para cezası uyguladı ve 323 tesisin faaliyeti durduruldu.

AKDENİZ'İN KİRLİLİK KAYNAKLARI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de kirliliğin önemli bölümü kara kaynaklı. Yerleşim alanlarından çevreye bırakılan kentsel atıklar, plastik üretim ve geri dönüşüm süreçlerinden kaynaklanabilecek kayıplar, başta Çukurova olmak üzere sera örtüleri, sulama ekipmanları ve zirai ambalajlardan kaynaklanan tarımsal plastikler ile turizm, balıkçılık ve liman faaliyetleri, bu kirliliğin başlıca kaynakları arasında yer alıyor. Kirliliğin kaynağında önlenmesinde, yerel yönetimler ile su ve kanalizasyon idarelerine önemli sorumluluklar düşüyor. Etkin katı atık toplama ve bertarafı, atık su arıtma tesislerinin mevzuata uygun şekilde işletilmesi ve yağmur suyu ile drenaj hatlarının atık taşınımına yol açmayacak şekilde yönetilmesi, bu idarelerin yerine getirmesi gereken temel çevresel yükümlülükleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı