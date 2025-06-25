Ala: Türkiye'nin Diplomasi Kapasitesi Tescillendi

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Romanya liderleriyle gerçekleştirilen ikili temaslar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler diplomasisini en etkili biçimde kullanarak...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Romanya liderleriyle gerçekleştirilen ikili temaslar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler diplomasisini en etkili biçimde kullanarak ülkemizin uluslararası konumunu pekiştirmesini sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen etkin diplomasinin, Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerdeki çözüm üretme kapasitesini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

" Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Romanya liderleriyle gerçekleştirilen ikili temaslar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler diplomasisini en etkili biçimde kullanarak ülkemizin uluslararası konumunu pekiştirmesini sağlamış ve Türkiye'yi küresel düzeyde güvenilir bir çözüm ortağı olarak bir kez daha tescillemiştir. Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir zeminde sonlandırılmasına yönelik Türkiye'den destek talebinde bulunulması, ülkemizin uluslararası alanda güvenilir bir arabulucu olarak kriz çözme kapasitesinin en somut kanıtıdır."

Ala, Lahey'de ayrıca Ortadoğu'da sürdürülebilir bir barışın yolunu açmak amacıyla ateşkesin korunmasına ve bölgedeki uzun vadeli istikrarın tesisine yönelik güçlü bir siyasi irade de ortaya konduğunu vurgulayarak, "Türkiye, vizyoner liderlik sayesinde hem ulusal çıkarlarını korurken hem de bölgesel istikrar, küresel barış ve adalet ilkeleri doğrultusunda örnek bir diplomasi modeli sunmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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