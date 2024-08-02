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Havada korku dolu anlar! AJet'in Trabzon-Bursa uçuşu İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

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Trabzon-Bursa seferini yapan Ajet'e ait yolcu uçağının Bursa Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada iniş takımları açılmadı. Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular kara yolu ile İstanbul Havalimanı'ndan Bursa'ya gönderildi.

AJet'in Trabzon- Bursa uçuşunu gerçekleştiren uçağı, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

AJet'e ait Trabzon'dan saat 10.55'te kalkan VF4517 sefer sayılı uçak, Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş takımlarının açılmaması nedeniyle iniş yapmadı. Burada pisti pas geçen uçağın pilotları, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi. Kuledeki hava trafik kontrolleri AJet uçağına iniş izni verdi. İlk denemede pisti pas geçen pilot, ikinci denemede sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yaptığı bölgeye tedbir amacıyla itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Havada korku dolu anlar! AJet'in Trabzon-Bursa uçuşu İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

YOLCULAR KARA YOLUYLA BURSA'YA GÖNDERİLDİLER

Uçaktan inen yolcular, valizlerini almak için İstanbul Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali'ne geçti. Yolcuların kara yolu ile İstanbul Havalimanı'ndan Bursa'ya gönderileceği, Bursa'dan Trabzon'a gidecek yolcuları almak için ise Ankara'dan bir uçağın Bursa'ya doğru havalandığı belirtildi. Acil iniş yapan uçak bakım için hangara çekildi.

Havada korku dolu anlar! AJet'in Trabzon-Bursa uçuşu İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

"SARSINTISIZ VE PROBLEMSİZ BİR ŞEKİLDE İNDİK"

Yolculardan Mustafa Yavuz, uçağın Trabzon'dan saatinde kalkış yaptığını söyledi. Uçağın, Bursa Yenişehir Havalimanı'na yaklaşırken iniş yapamadığını ve tekrar yükseldiğini dile getiren Yavuz, "Motorlara birden gaz verdi pilotlar ve İznik Gölü'ne doğru yön verdiler. Bir şeyler olduğunu anladım ve açıkçası biraz korktum. Sonra tekrar yeniden Yenişehir Havalimanı'na döndü. Baktı ki yine olmayacak, inemeyecek, alçaldıktan sonra yeniden yükseldi ve İstanbul Havalimanı'na doğru döndü. Tam inecekken İstanbul Havalimanı'nda da pisti pas geçti. Yükseldikten sonra yeniden aynı rotaya girdi ve sarsıntısız ve problemsiz bir şekilde indik. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Havalimanı Yenişehir Trabzon Pilot Bursa Güncel Haberler

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