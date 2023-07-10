Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu! Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı

Güncel Haberler

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde binlerce kişiye şarkılarını söyleyen Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı. Eğlencenin bir an olsun dinmediği festivalde Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu.

Ağrı Dağı Müzik Festivali, bu yıl 2'nci kez Doğubayazıt Stadyumu'nda düzenlendi. 70 metre uzunluğundaki sahnede gerçekleşen ve binlerce kişinin katıldığı festivalde, şarkıcılar Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı.

"DERS OLACAK TÜRDEN BİR KONSER"

Katılımcılar şarkılar eşliğinde eğlenirken, etkinliği organize eden ve Doğubayazıtlı olan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan da DJ setinin başına geçti. Bölgenin kalkınmasının misyon edindiklerini anlatan Hikmet Eraslan, "Şu anda şükürler olsun ki; bunun karşılığını fazlasıyla görüyoruz. Buradaki insanlarımız coşkulu ve mutlu. Çünkü unutulmadıklarını görüyorlar. Burada Türkiye'ye ders olacak türden bir konser olacak. Burada Türk-Kürt demeden, başı açık-kapalı demeden, hiçbir din, ırk, mezhep ayırmadan herkes birlikte eğlenecek. Türkiye'de bu güzel resmi alkışlayacak. Bugün burada insanlar İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı manzarası eşliğinde eğleniyor" dedi.

İşte festivalden kareler...

Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu! Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı

Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu! Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı

Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu! Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı

Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu! Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı

Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu! Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı

Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu! Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı

Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu! Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı

Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu! Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Güncel

Müzik Festivali Mustafa Sandal Doğubeyazıt Ağrı Dağı Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Tuğba Tuğba:

Ağrının nüfusu YETMEZ Türkiye'nin en büyük sahnesi kurulmasına...

Cevap Yaz01Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title