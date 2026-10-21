Ağıralioğlu, von der Leyen'e Türkiye-Libya deniz anlaşması üzerinden tepki gösterdi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına yönelik açıklamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i eleştirerek, "Avrupa Birliği şunu iyi bilmelidir: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri, Brüksel'in siyasi hesaplarına, Yunanistan'ın taleplerine ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin itirazlarına teslim edilemez. Türk milletinin denizlerdeki hakları, başkalarının vereceği izinle kazanılmış değildir ki başkalarının itirazıyla ortadan kalksın" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin ifadelerine tepki gösterdi. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği şunu iyi bilmelidir, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri, Brüksel'in siyasi hesaplarına, Yunanistan'ın taleplerine ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin itirazlarına teslim edilemez. Türk milletinin denizlerdeki hakları, başkalarının vereceği izinle kazanılmış değildir ki başkalarının itirazıyla ortadan kalksın. Türkiye, Akdeniz'de misafir değil; tarihiyle, coğrafyasıyla, egemenlik haklarıyla bu denizin asli sahiplerinden biridir. Uluslararası hukuk, yalnızca Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın çıkarları söz konusu olduğunda hatırlanacak bir metin değildir. Bizim için Mavi Vatan, günübirlik siyasi tartışmaların değil, milletimizin egemenliğinin ve gelecek nesillerimizin hakkının meselesidir. Türk milletinin hakkını Brüksel tayin edemez. Türkiye'nin Akdeniz'deki iradesine hiçbir başkent istikamet çizemez."

Kaynak: ANKA