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AFAD, Marmara'da 7 ili kapsayan 2026 Ulusal Deprem Tatbikatı'nı gerçekleştirdi

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AFAD'ın 2026 Ulusal Düzey Masabaşı Deprem Tatbikatı, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Tekirdağ ve Bilecik'te yapıldı. Senaryoda bin 258 olay sürümü ve 3 bin 535 görev, 25 afet grubu tarafından simüle edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Marmara Bölgesi'ndeki illeri kapsayan "Ulusal Düzey Deprem Tatbikatı" yapıldı.

AFAD'ın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Tekirdağ ve Bilecik'teki tatbikat, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İstanbul Valisi Davut Gül ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın değerlendirme konuşmalarıyla başladı.

Pehlivan'ın, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden video konferans yoluyla bağlandığı 2026 yılı Ulusal Düzey Masabaşı Deprem Tatbikatı, tatbikat kapsamındaki illerin valileri, vali yardımcıları, kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki kurum ve kuruluşların temsilcileri ile tüm afet gruplarının katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosuna göre Adalar'da bir deprem meydana geldiği; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tekirdağ'ın depremden etkilendiği, çalışmalara destek vermek amacıyla Rize, Muş, Konya, Artvin ve Mersin AFAD İl Müdürlüklerinden personel, araç ve ekipman sevk edildiği varsayıldı.

Senaryo kapsamında, olası bir depremin ardından yerine getirilmesi gereken bin 258 olay sürümü ve 3 bin 535 görev, TAMP çerçevesinde görev ve sorumlulukları bulunan 25 afet grubu tarafından simüle edildi.

AFAD Başkanlığı tarafından, 2026 yılı için bir ulusal düzey, altı bölge düzeyi, 60 yerel düzey olmak üzere toplam 67 tatbikatın planlandığı ve yıl sonuna kadar tamamının gerçekleştirileceği bilgisi verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tatbikatlar ile acil durum veya afet halinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yerine getirilecek eylemlerin yerindeliğini, yeterliliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında test etmek, kapasite durumunu ölçmek, koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, karar verme becerilerinin geliştirilmesini ve esnekliğini sağlamak, plan ve uygulama süreçleri ile malzeme ve ekipmanlarda varsa eksiklikler bunların görülmesi ile ilave edilecek, güncellenecek, geliştirilecek yönlerin tespit edilmesini sağlamak gibi amaçlar hedeflenmektedir. Bugünün tatbikatı, yarının hazırlığı."

Kaynak: AA
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