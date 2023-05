AFAD'dan korkutan uyarı: Her an her yerde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem olabilir

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu için depremlerin devamının normal olduğunun altını çizerek, "Bu faylar her an her yerde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde olan faylar" diye konuştu.