AFAD Başkanı Pehlivan: Kahramanmaraş’taki konut inşaları hızla devam ediyor

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 meydana gelen depremlerin ardından konut inşalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 50 bin kura daha çekilecek. Yıl sonunda 450 bininci iş yerleri de dahil konutlarımızı teslim edeceğiz. Hummalı bir çalışma var. Gerçekten dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu gerçekleştiriliyor." dedi.

İzmir'de, Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi için anma programı ile İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

İzmir Valiliğince İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde organize edilen program, depremin gerçekleştiği saat 14.51'de Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

Toplantıda İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında kentteki kurum temsilcileri yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yaptığı konuşmada, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi.

AFAD olarak Türkiye'yi afetlere hazırlamak durumunda olduklarını belirten Pehlivan, "AFAD Başkanlığımız 2009 yılında kurulduğu günden bugüne kriz yönetiminden risk yönetimine odaklı bir anlayışla yoluna devam ediyor. Şunu belirtmek isterim. Türkiye genelinde risk azaltma planlarının bütünleştirdiği Türkiye Afet Risk Azaltma Planımız var. İllerde de il risk azaltma planlarımız var. Türkiye genelinde yaklaşık 16 bin 700 eylem belirlenmiş durumda. Bunlar içerisinde İzmir'imize düşen eylem sayısı 175. Valilerimizin başkanlığında uygulanıyor." dedi.

Pehlivan, İRAP projesinin İzmir'de tüm kurum ve kuruluşların desteğiyle 69'unun tamamlandığını, 91'inin devam ettiğini, 15 projenin ise henüz başlanmadığını söyledi.

İllere özel projeler geliştirdiklerini anlatan Pehlivan, Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanan "Dirençli İzmir" projesinin lansmanının ilerleyen günlerde yapılacağını kaydetti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 meydana gelen depremlerin ardından konut inşalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü dile getiren Pehlivan, "6 Şubat depremleri 11 ilimiz başta olmak üzere 18 ilimizi etkilemişti. Orada inşallah yıl sonuna kadar bu ay içinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurusunu yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 50 bin kura daha çekilecek. Yıl sonunda 450 bininci iş yerleri de dahil konutlarımızı teslim edeceğiz. Hummalı bir çalışma var. Gerçekten dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

AFAD'ın yaptığı afet eğitim çalışmalarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Pehlivan, şunları kaydetti:

"Biz bunu sivil toplumdan gelen başvurulardan da ölçülerek ölçebiliyoruz. Gönüllülük başvurularından da ölçebiliyoruz. Şu anda bizim internet üzerinden toplam 1.6 milyon gönüllü başvurumuz var. Bunların 350 binin üzerinde internet üzerinden eğitimlerini almış. Sivil toplumda toplam 414 ekibi akredite etmişiz. Toplamda 13 bin 600 rakamına ulaşmışız. Destek AFAD gönüllüsü olarak ise 75 bin rakamına ulaşmışız. Sayı her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Vali Elban'dan İzmirlilere çağrı

İzmir Valisi Süleyman Elban da AFAD tarafından hazırlanan planlara çok önem verdiklerini, amaçlarının afetlere İzmir'i en iyi şekilde hazırlamak olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşümün önemine değinen Elban, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, İzmir'imize has bir kentsel dönüşümle ilgili vatandaşlarımıza bir imkan açıkladı. Onun ciddi bir bölümü hibe, ciddi bir bölümü de yine faizsiz bir ödeme şeklindeydi. Gelinen noktada yeterince ilgi olmadığı görüldü ve geçtiğimiz ay yine bakanlığımızın üst yönetimindeki arkadaşlarımızla tekrar bu konuda bir toplantı daha yapıldı. Bakanlığımız ciddi bir kaynak ayırmış durumda. Vatandaşlarımızın bir an evvel müracaat etmesini, bu kaynağı kullanmasını arzu ediyoruz."

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise İzmir'in yapı stokunda ciddi sıkıntılar olduğunu, bir dakika bile kaybedecek zaman bulunmadığını vurguladı.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından İzmir depremini konu olan fotoğraf sergisini ziyaret etti.