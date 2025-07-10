Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı
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İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan İçişleri Bakanlığı kararınca görevinden uzaklaştırıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan görevinden uzaklaştırıldı.

ABDURRAHMAN TUTDERE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasına çarptırılan CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ayrıca tutuklanan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan Abdurrahman Tutdere ve 1 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti. Diğer şüpheli hakkında ise "imza atmak" yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıSerkan Çıvkın:

Sandıkta kaybedenler şimdi böyle hukuksuzlukla kazanmaya çalışıyor neden hiç akp li belediye yok??

Yorum Beğen270
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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Eee artık bu Ankara’ya kadar dayanır. sivil belediye darbesi

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

vay canına bu gidişle bütün belediye başkanları değişecek

Yorum Beğen198
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Haber YorumlarıHakan Demir:

sivil darbe niteliği taşıyor , adalet herkese lazım olacaktır. , Allah en iyisini bilen ve görendir

Yorum Beğen189
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Umarım başkanım suçsuz bulunur ve geri döner

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