Adana'da darbedilen dergi sahibi ve babasından meclis üyesine suç duyurusu

ADANA'da fotoğraf çekme tartışması yüzünden darbedilen dergi sahibi Mehmet Emin Demiral ve babası Kerem Demiral, yere düştüklerinde kendilerini tekmelediğini öne sürdükleri Seyhan Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Sözütek'in de aralarında bulunduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 10 Haziran'da Adana Havalimanı önünde meydana geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki partililer, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı. Bu sırada bir kişi, sorumluluğu Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve yapımı henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Başkan Karalar, basın açıklamasının ardından kendisini dinleyeceğini söyleyerek, izin istedi.

Öte yandan, yaşanan saldırı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 4'üncü oturumunda da gündeme geldi. Saldırıya tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, MHP Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek, saldırıya uğrayan basın mensuplarına geçmiş olsun dileğinde bulunup, basın özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği mesajını verdi.