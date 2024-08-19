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1.5 ton at ve eşek eti yakalatan şahıs: Akrabalarıma dağıtacaktım

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Adana'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta yaklaşık 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü, "Ben kasabım, hayvanları kendim kestim. Etleri de akrabalarıma dağıtmak üzere oturduğum mahalleye götürüyordum" dedi. Hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçundan adli işlem yapılan Nurettin S., serbest bırakıldı.

Adana'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta yaklaşık 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Gözaltına sürücü Nurettin S., etlerin at veya eşeğe ait olmadığını öne sürüp, "Ben kasabım, hayvanları kendim kestim. Etleri de akrabalarıma dağıtmak üzere oturduğum mahalleye götürüyordum" dedi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevindeki ekipler, Koza Mahallesi 1603. Sokak'ta şüphe üzerine 33 ALD 632 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta arama yapan polis, yaklaşık 1,5 ton kırmızı et buldu. Yapılan incelemede etin, tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlendi. Sürücü Nurettin S., gözaltına alınırken, araç da Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Etler de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekiplerine teslim edildi.

"AKRABALARIMA DAĞITACAKTIM" DEDİ, SERBEST KALDI

Şüpheli Nurettin S., polisteki sorgusunda, etlerin at, eşek eti olmadığını belirterek, "Ben kasabım, hayvanları kendim kestim. Etleri de akrabalarıma dağıtmak üzere oturduğum mahalleye götürüyordum" dedi. Hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçundan adli işlem yapılan Nurettin S., serbest bırakıldı.

İşte o anlardan kareler;

Adana'da 1,5 Ton Tek Tırnaklı Hayvan Eti Ele Geçirildi

Adana'da 1,5 Ton Tek Tırnaklı Hayvan Eti Ele Geçirildi

Adana'da 1,5 Ton Tek Tırnaklı Hayvan Eti Ele Geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (38)

Hakan Ak:

Ne güzel dünya serbest bırak gitsin biz nasıl nir ülkede yaşıyoruz bu kadar basitmi bu işler

284
0
yanıtYanıtla
Murat Kasapoğlu:

Hep adanada oluyor orda yemek yenmez

197
8
yanıtYanıtla
Murat ATA:

Haberin başlığını okuyunca Adana dedim sağolsun beni yanıltmadı

124
3
yanıtYanıtla
Faruk Tokgöz:

Nasil serbest kalır!!! Adam biliyor serbest kalacağını tekrar yapar diğerlerine de ışık olur!! Allah'tan bu Ülkede yaşamıyorum!!!

103
8
yanıtYanıtla
Y Sarı:

İyi ki Avrupa’da yaşıyorum!

75
15
yanıtYanıtla
Dağıstan:

Neyin suç , neyin olmadığının bilmek lazım

65
3
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Selim Adanalı:

tam kavurmalık ha ulan ne yenir bee

21
34
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sade vatandaş:

halbuki sokaklardaki can dostlarımıza vereceğim deseydi belkide yılın hayvanseveri seçilirdi

44
2
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Abdullah Arslan:

BAŞLIĞI OKUR OKUMAZ ADANA OLDUĞUNU TAHMIN ETTIM...

42
1
yanıtYanıtla
D:

Adanaya gidek mi kebabından yiyek mi

21
13
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Tüm 38 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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