Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan 11. Yargı Paketi Açıklaması: "Biz Birlikte Olduğumuz Sürece Karşımızda Kimsenin Duramayacağını Biliyoruz"
Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in 11. Yargı Paketi'nden deprem suçlularının yararlanamayacağını açıklamasını değerlendirdi. Platform üyesi Fatma Irmak, "Biz birlikte olduğumuz sürece karşımızda kimsenin duramayacağını biliyoruz. Biz kimseye inanmıyoruz. Biz sadece mücadelemize inanıyoruz. Biz ailelerimize verdiğimiz söze inanıyoruz. Çünkü biz o mezarlara, 'Sizi öldürenlere gereken cezalar verildi' diyeceğimiz günü bekliyoruz. Umut ediyoruz. Buna inanarak bu mücadeleyi veriyoruz. Direnerek kazanacağız" dedi.
Haber : MEHMET OFLAZ - Kamera: GURBETELLİ YALÇIN
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin tepkisine neden olan 11. Yargı Paketi'ndeki 27. maddeyle ilgili çalışma yapıldığını belirterek, "Depremde yıkılan binaların sorumlularıyla ilgili Kovid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. 27. maddenin istisna kısmına ekleyeceğiz" dedi.
Cemal Süreya Parkı'nda "Adalet Nöbeti" tutan Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, Güler'in açıklamasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.
Platformun sözcüsü Döne Kaya, 3 yıldır adalet için mücadele ettiklerini belirterek, "Biz sözümüzü bugün söylemedik. Bu direnişi de 3 gündür sürdürüyor değiliz. Biz ilk gün sözümüzü söyledik aslında. 'Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok' dedik. 3 gündür sizlerin gördüğü kısım bu. 3 yıldır hukuki yollardan mücadeleyi sürdürüyoruz. Çünkü 'Bu ülkede adalet var' diye yola çıktık. Çünkü biz sevdiklerimizi ve 53 bin insanı kaybettik. Birçok problemle karşılaştık. Biz bu problemleri konuşurken maalesef Meclis'ten 11. Yargı Paketi içerisinde hazırlanmış 27. madde ile birlikte bu sanıkların, deprem sanıklarının affedilmesi gündeme geldi ve o günden bugüne kadar da tüm kamuoyuna, tüm milletvekillerimize sesimizi duyurmaya çalıştık. Ancak son kertede artık duyulmadığımız, anlaşılmadığımız noktada Cemal Süreya Parkı'nda nöbete başladık" diye konuştu.
"Biz bu insanların 'olası kastla' yargılanmasını istiyoruz"
Sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılmalarını istediklerini ifade eden Kaya, şöyle devam etti:
"Ancak bize görülen bilinçli taksirdi ve bugün görülense af, maalesef. Biz af değil, adalet istiyorduk. 3. gündeyiz. Çabalarımız sonuca ulaşmış diyebiliriz. Ancak resmi olarak deprem sanıklarının muaf tutulduğunu görmemiz gerekiyor. Şu an o yüzden mücadelemizi sürdürüyoruz. Doğru olması gereken buydu. Bunun için direnmiyor olmamız gerekirdi. Çünkü adalet varsa bu ülkede, bunların olması gerekiyordu. Bu süre zarfında çözüm önerilerini bizden beklediler. Oysa yasa koyan da kendileri, çözümü bilen de kendileridir. Umarım verdikleri sözü, paket görüşüldüğünde de aynı dirayetle sürdürürler ve deprem suçları muaf tutulur.