Adalet Bakanı Gürlek: Terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zeminini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Meclis gündemine gelen teklif, Terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zeminini güçlendirmeye yönelik önemli bir adımdır. Hedefimiz; güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Daha müreffeh, daha adil ve daha huzurlu bir geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda, Terörsüz Türkiye vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte şahit oluyoruz. Kuşkusuz, Terörsüz Türkiye hedefi; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır.

Bilindiği üzere, milletimizin feraseti, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları sayesinde terör tehdidinin hareket alanı büyük ölçüde daraltılmıştır. Oluşan güven ve huzur ortamını kalıcı hale getirecek hukuki, sosyal ve kurumsal adımları atmak ortak sorumluluk haline gelmiştir. Bu anlayışla Meclis'teki siyasi partilerimiz el ele vermiş, milletimizin kazanımlarını kalıcı kılacak tarihi bir irade ortaya koymuştur. 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştur. Adalet Bakanlığı olarak hazırlıklarına katkı sunduğumuz 12 maddelik teklif, 360 milletvekilimizin güçlü iradesiyle Gazi Meclisimizin gündemine gelmiştir.

"TEKLİF HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİİLİ VARLIĞI TAMAMEN SONA ERMELİDİR"

Yüce Meclis'imize sunulan teklif; toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak aidiyet duygumuzu pekiştirmeyi ve terörün yeniden istismar edilebileceği zeminleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu teklif, belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Burada temel ilke açıktır: Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum, güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek; karar, Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında bir kurul, Meclis'imizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır. Gazi Meclis'imizin ilgili komisyonu, sürecin işleyişini takip edecek ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunacaktır.

"HİÇBİR KİŞİYE ÖZEL STATÜ TANINMAMAKTADIR"

Türkiye Cumhuriyeti, her türlü terör tehdidi ile mücadele edecek iradeye, kararlılığa ve güce sahiptir. Meclis'imizin gündemine gelen teklifte, terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler, Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir. Süreç; açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.

Terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Bu hedef; daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi, daha güçlü yatırım ortamı ve daha güçlü kalkınma demektir. Aynı zamanda güçlü bir iç cephe, pekişen toplumsal dayanışma ve ebedi kardeşlik demektir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır. Terörsüz Türkiye vizyonu yalnızca ülkemizin iç güvenliğiyle de sınırlı değildir. Bu vizyon; terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bölgesel iş birliği anlamına gelmektedir.

"İÇ CEPHESİNİ TAHKİM EDEN TÜRKİYE, KARDEŞLİĞİN VE HUZURUN YÜZYILINI İNŞA EDECEKTİR"

Terör örgütlerinin vekil güç olarak kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Terörün sona ermesi, dış müdahale alanlarını daraltacak; ticaret koridorlarının, enerji projelerinin ve ulaştırma hatlarının güvenliğini artıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen reformlar, yatırımlar ve demokratikleşme adımları kalıcı huzurla taçlandırılacaktır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya kadar her alanda daha güçlü adımlar atılacaktır. İç cephesini tahkim eden Türkiye, kardeşliğin ve huzurun yüzyılını inşa edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkelerinden hiçbir zaman ayrılmayacaktır. Meclis gündemine gelen teklif, Terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zeminini güçlendirmeye yönelik önemli bir adımdır. Hedefimiz; güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir. Kanun teklifinin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu tarihi iradeye liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Teklifin hazırlanmasına katkı sunan tüm siyasi partilere, paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA