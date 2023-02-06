Acı haberi Akşener verdi! İYİ Parti eski Malatya il başkanının kardeşi ve ailesi depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yaşanan, 10 şehirde ağır hasara neden olan 7.7 ve 7.6. büyüklüğündeki depremlerde acı haberler peş peşe geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin vurduğu şehirler arasında yer alan Malatya'da eski İl Başkanı Süleyman Sarıbaş'ın kardeşi, çocukları ve torunlarının hayatını kaybettiğini söyledi. Akşener, "Ruhları şad, mekânları cennet olsun." dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7. ve 7.6. büyüklüğündeki depremler ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılarda bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Ankara'da AFAD merkezinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde can kaybının 1541'e yükseldiğini,9733 kişinin yaralandığını belirtti.

AKŞENER, TWITTER'DAN DUYURDU

Depremde 10 şehirde büyük hasar yaşanırken, acı haberler de peş peşe geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin vurduğu şehirler arasında yer alan Malatya'da eski İl Başkanı Süleyman Sarıbaş'ın yakınlarının da hayatını kaybettiğini belirtti.

"MEKANLARI CENNET OLSUN"

Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, "Değerli dava arkadaşım, Malatya eski il başkanımız Süleyman Sarıbaş'ın kardeşi, çocukları ve torunlarının yaşadığımız deprem felaketinde vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendim. Ruhları şad, mekânları cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

EKİPLER SEFERBERLİK HALİNDE

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216'dır. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Malatya'ya 500 komando ve 600 asker gönderilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Adana'ya 200 asker gönderilmiştir."