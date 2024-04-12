ABD savaş gemisi İsrail açıklarına demirledi

ABD'nin gelişmiş savunma sistemlerine sahip savaş gemisinin İsrail kıyılarına demir attığı bildirildi.

Konuya dair haber, İsrail televizyonu Kanal 14'te yayımlandı. Haberde, ABD'ye ait gelişmiş savunma sistemleriyle donanımlı füze gemisinin İsrail açıklarına demirlediği belirtildi.

"İRAN SALDIRISININ 24-48 SAATTE GERÇEKLEŞME İHTİMALİ VAR"

Bunun, yakın zamanda İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi durumunda yardımcı olacağı vurgulanan haberde, ismini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: "İsrail, İran'ın kendisine doğrudan düzenleyeceği saldırıya hazırlanıyor. İsrail'in kuzeyi veya güneyine düzenlenmesi muhtemel İran saldırısının önümüzdeki 24-48 saatte gerçekleşme ihtimali var."

İsrail'in, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik temsilciliğine yönelik saldırısı hatırlatılan haberde, ABD'nin, saldırı öncesinde kendisine bilgi vermeyen İsrail'den de açıklama istediği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in dün gece İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştüğü aktarılan haberde, Austin'in Gallant'tan Şam'daki İran konsolosluk binasına yönelik saldırıyla ilgili izahat istediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

İRAN, İSRAİL'E MİSİLLEME YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyururken misillemede bulunacağını ve saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.