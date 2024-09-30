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Kara operasyonuyla birlikte harekete geçtiler! ABD, Orta Doğu'ya ek asker ve savaş uçağı gönderecek

Kara operasyonuyla birlikte harekete geçtiler! ABD, Orta Doğu'ya ek asker ve savaş uçağı gönderecek
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İsrail Lübnan'da sınırlı kara harekatına başlarken, ABD'den eş zamanlı olarak dikkat çeken bir karar geldi. Bir yandan ateşkes çağrısı yapan Washington, bir yandan ise Orta Doğu'da mevcut güçlerine ek olarak savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı.

Pentagon, bölgede saldırganlığı caydırmak ve savaş riskini azaltmak amacıyla mevcut güçlerine ek olarak savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı. Ayrıca, bölgede hava savunmasının güçlendirilmesi için önlemler alındığı ifade edildi.

ABD'DEN KARA HAREKATIYLA EŞ ZAMANLI KARAR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında konuştu. Singh, "Savunma Bakanlığı, bölgede saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için Orta Doğu'daki ABD güçlerinin kuvvet duruşunu daha da güçlendirmek amacıyla adımlar atıyor." dedi.

EK ASKER VE SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERECEKLER

Bölgede bulunan ve rotasyonu gelen USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun yerinde kalması talimatının verildiğini belirten Singh, ayrıca hava savunmasının güçlenmesi için mevcut askeri varlığa ek olarak F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 ve F-22 savaş uçakları ve bunları destekleyecek "birkaç bin" personel gönderileceğini bildirdi. Singh, ayrıca Pentagon'un, çeşitli olasılıklara yanıt verme hazırlıklarını daha da üst seviyeye taşımak için ABD içindeki askeri birliklerin bölgede konuşlandırılmasına yönelik hazırlık seviyesinin artırıldığı bilgisini paylaştı.

ABD, Orta Doğu'ya Takviye Asker ve Savaş Uçakları Gönderecek

"HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK"

İsrailli yetkililerin Lübnan'a karadan girme planlarıyla ilgili açıklamaları hakkındaki soruları için Singh, "Potansiyel operasyonları için bunu İsrail'e sorun, benim söyleyebileceğim bir şey yok. Size sadece şunu söyleyebilirim, İsraillilerle çalışmaya devam ediyoruz ve şu anda ne yapmayı planladıkları hakkında daha fazla bilgi edinmeye uğraşıyoruz." yanıtını verdi. Singh, 27 Eylül'de Lübnan'daki Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırıları konusunda da İsrail'in kendilerine bilgi vermediğini tekrarlayarak, "Bakan (Lloyd) Austin, hazırlıksız yakalandı. Operasyon devam ederken haber verildi. Bu operasyonlarda dahlimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD, Orta Doğu'ya Takviye Asker ve Savaş Uçakları Gönderecek

"İSRAİL'LE ARAMIZDA BİR GÜVEN SORUNU YOK"

ABD ile İsrail savunma bakanları arasında "güven sorunu" olup olmadığıyla ilgili soruyu ise Singh, şöyle yanıtladı: "İki bakan, 7 Ekim'den bu yana her gün düzenli iletişim halinde, hatta bazen günde iki defa konuştukları oluyor. İkisi de telefonla istedikleri zaman birbirini arayabileceklerini biliyor. Dolayısıyla, bir güven sorunu olduğu söylenmez."

Singh, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırılarda ABD yapımı silah kullanılıp kullanılmadığı sorularına da İsrail'in her saldırısına ayrı soruşturma yapmadıklarını söyleyerek, söz konusu saldırı hakkında daha fazla bilgi almak için de İsraillilere yönlendirdi.

Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere İsrail saldırılarında toplam 1217 kişi hayatını kaybetti. İsrail bombardımanları nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden olmaya devam ediyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel

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Yorumlar (1)

JY:

TANRI EĞER VARSA TERÖRLE SAVAŞDA İSRAİL VE ABD'NİN YANINDA OLSUN AMEN.

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