ABD F-22'lerinin, İsrail'in güneyindeki üssün pistinde konuşlandığı görüntüler yayınlandı

Çinli uydu şirketi MizarVision, İran ile bir yandan müzakereler devam ederken bir yandan da bölgede askeri yığınak yapan ABD ordusuna ait askeri unsurlarının bulunduğu İsrail, Katar ve Girit'teki üslerden yeni fotoğraflar yayınladı.

KONUM DEĞİŞTİRDİLER

MizarVision'un İsrail'in güneyindeki Ovda Üssü'nden dün yayınladığı fotoğraflarda ABD'ye ait F-22'ler dikkati çekmişti; bugün yayınlanan fotoğraflarda ise F-22 savaş uçaklarının konum değiştirdiği ve 4 adet F-22'nin üssün pistine konuşlandığı görüldü.

Şirketin yayınladığı uydu görüntüleri ABD'nin İsrail'in Ovda Hava Üssü'ne uçak ve ekipman transferine devam ettiğini de gösterdi. Fotoğraflarda ABD'nin üsse konuşlandırdığı 11 adet F-22 savaş uçağının yanı sıra, ekipman teslimatı yapan bir C-17 askeri kargo uçağı da dikkati çekti.

KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNDE YAKIT İKMAL UÇAĞI KALMADI

Öte yandan Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı kalmadığı, üste 12 nakliye uçağı ile üç taarruz helikopterinin bulunduğu görüldü. Şirket tarafından dün yayınlanan El-Udeyd'e ait fotoğraflarda ise bir yakıt ikmal uçağı, iki nakliye uçağı ve yedi taarruz helikopteri bulunuyordu.

SUUDİ ARABİSTAN VE HİNT OKYANUSU'NDA ÇOK SAYIDA ASKERİ UÇAK GÖRÜLDÜ

Girit'teki Hanya Havalimanı'ndan çekilen görüntülerde, ABD'ye ait yaklaşık sekiz adet yakıt ikmal uçağı, iki adet RC-135 keşif ve gözetleme uçağı, F-15 savaş uçakları ve bir adet orta boy nakliye uçağı gözlemlendi. ABD ordusunun Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasında ve Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde çok sayıda askeri uçağının buluduğu görüldü.

BEN GURİON'DA 14 YAKIT İKMAL UÇAĞI

Öte yandan, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ABD ordusuna ait 14 adet yakıt ikmal uçağının bulunduğu aktarıldı. İsrail devlet televizyonu KAN, uçakların görüntülerini paylaştı. Haberde, ABD'nin Ben Gurion'a bir haftada 14 adet yakıt ikmal uçağı sevk ettiğini, en yoğun sevkiyatın ise en az 9 uçakla dün gece yaşandığı aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU, HALKA YÖNELİK GÜVENLİK TALİMATLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞINI DUYURDU

ABD'nin İran çevresine askeri yığınağı sürerken İsrail ordusu vatandaşlara güvenlik talimatlarında bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ordu komuta kademesinin İran'a ilişkin durumu yakından takip ettiği ve teyakkuzda olduğu belirtildi. İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın halka yönelik güvenlik talimatlarında bir değişiklik olmadığını belirten Defrin, bir değişiklik olması halinde bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Effie Defrin

ABD'DEN İSRAİL'DEKİ VATANDAŞLARINA UYARI: ÜLKEYİ BUGÜN TERK EDİN

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'la artan gerilimin ardından, "oluşan güvenlik riskleri nedeniyle" kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin vermişti. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, ülkeyi terk etmek istiyorlarsa "bunu bir an önce yapmaları" konusunda uyarıda bulunduğu bildirilmişti. ABD'nin İran'a saldırı ihtimalinin giderek artmasının ardından İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeva (Birüssebi) kentindeki tüm sığınakların halka açıldığı duyurulmuştu.