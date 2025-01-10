ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Bass: Suriye'de Bulunan Yabancı Teröristler Ülkelerine Geri Dönmeli

Haber : Melis Yıldırım - Narin Diri

(ANKARA) - Abd Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Ankara'daki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve diğer bazı ülkelerle, gelecekte Suriye'nin teröristler veya yabancı savaşçılar için güvenli bir liman olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydederek, " Suriye'de bulunan her yabancı terörist ülkelerine geri dönmeli" dedi. ABD'nin Suriye'de bulunma amacının IŞİD'in yeniden tehdit haline gelmemesini sağlamak olduğunu belirten Bass, "IŞİD'in yarattığı coğrafi hilafetle mücadele etmek, IŞİD'in istikrarsızlaştırdığı ülkelerin hükümetlerini yeniden istikrara kavuşturmak ve bu hükümetlerin bu korkunç deneyimden kurtulmalarına yardımcı olmak için hepimizin çok yoğun bir şekilde çalıştığı çok acı verici 10 yıl göz önüne alındığında bunun geri döndüğünü görmek istemiyoruz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass, Türkiye'deki temaslarının ardından aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu gazetecilere çevrimiçi bilgilendirme yaptı. Bass, Ankara'daki temaslarında IŞİD'in yeniden canlanmaması için atılması gereken adımların ve Suriye'de geçici yönetimin ekonomisinin istikrara kavuşturulması için atılabilecek adımların konuşulduğunu söyledi.

Suriye Çalışma Grubu dahil olmak üzere ABD hükümetinden bir dizi temsilci ile Ankara'yı ziyaret ettiğini belirten Bass, Ankara'daki toplantıların verimli ve yapıcı geçtiğini belirtti. Bass, "Bu derinlemesine tartışmalarda, birlikte ve tamamlayıcı bir şekilde, zaman içinde Suriye hükümetinin yeniden, hükümet işlevlerini üstlenmesi ve yerine getirebilmesi için sorumlu bir geçişi nasıl destekleyebileceğimizin yollarına odaklandık" dedi.

"IŞİD'in yeniden canlanmaması için atılması gereken adımları tartıştık"

Bass şunları kaydetti:

"Bugünkü tartışmalarımızda yer alan bir hükümetin normal işlevlerinden önemli bir unsur olan uluslararası tanınırlığı olan sınırlar ve devlet içindeki iç güvenlik sorumluluğuydu. Bu bağlamda, bu geçiş sürecinin IŞİD'in veya Suriye içinde varlık gösteren diğer yabancı terörist örgütlerin yeniden canlanmasına fırsat vermemesi için atılması gereken somut adımları tartıştık. Bu geçiş Suriye halkı, Suriye'nin komşuları ya da herhangi bir ülke için tehditler yaratacak şekilde olmamalı."

"Suriye'nin belirli bölümlerine yerel güvenlik sağlayan birçok silahlı grubun, ulusal hükümete nasıl devredileceği konusunda çalışıyoruz"

Bass, ABD'nin, Türkiye sınırları boyunca YPG varlığından kaynaklanan güvenlik endişelerini gidermek için herhangi bir somut öneride bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, "Suriye'nin farklı bölgelerinde bulunan ve bir açıdan Suriye'nin belirli bölümlerine yerel güvenlik sağlayan birçok silahlı grubun, zaman içinde ulusal hükümete nasıl devredileceği konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Baas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD Suriye'deki durumun, Suriye'nin komşularına veya daha uzak bölgelere, Avrupa, ABD gibi ülkelere tehdit oluşturmaması gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyor. Hükümetimiz, Suriye'deki uzun süren iç savaş ve IŞİD'in varlığının Türk toplumuna büyük zorluklar yarattığının farkında. Ayrıca, Türkiye hükümeti ve halkının, 3 milyondan fazla mülteciyi 10 yıldan fazla bir süredir misafir etme cömertliğini büyük takdirle karşılıyoruz. Bu ruhla, bugün ve daha önce yaptığımız görüşmelerde, Suriye'deki geçiş süreci devam ederken, sadece Suriyeliler için daha güvenli bir ortam yaratmak değil Türkiye, Irak, Ürdün ve diğer komşularının güvenlik endişelerini de ele almak için nasıl birlikte çalışabileceğimizi tartışıyoruz.

Suriye'deki YPG ve diğer yabancı terörist savaşçıların varlığı, tartışmamızın ana odak noktalarından biri oldu. Suriye'nin farklı bölgelerinde bulunan ve bir açıdan Suriye'nin belirli bölümlerine yerel güvenlik sağlayan birçok silahlı grubun, zaman içinde ulusal hükümete nasıl devredileceği konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

"Suriye'de kapsayıcı bir geçişi için kuzeydeki grupları da kapsayan bir diyalog arayışı içindeyiz"

Etkin bir geçiş süreci derken, Suriye Demokratik Güçleri ve YPG'nin de dahil olduğu gruplar arasında, ulusal hükümetle doğru şekilde diyalog kurarak nasıl sağlayabileceğimizi tartışıyoruz. Bu geçişin sorumlu bir şekilde gerçekleşmesi, zamanla ulusal güçlerin güçlenmesine ve Suriye halkına karşı sorumluluklarını yerine getiren bir ordu ve polis gücünün yeniden inşa edilmesine katkıda bulunacak. Ancak bunu, Suriye içindeki, Türkiye'deki ya da diğer hükümetler için terör örgütlerinin kötüye kullanmasını engelleyecek şekilde yapmalıyız. Bu, özellikle gelecekte hükümetin nasıl görüneceğine Suriye toplumuna göstermek için, Suriye toplumunun diğer kesimleriyle çok fazla iç çalışma yapması gereken geçici bir hükümete yardım edilmesi gereken karmaşık bir süreç. Bu iç güvenlik sorumluluklarını tüm bölge üzerinde yeniden devralmak da karmaşık bir süreçtir. Ancak biz ve birçok müttefikimiz, burada Türkiye de dahil olmak üzere, Şam'daki geçici yetkililerin başarılı olmalarına yardımcı olmaya kararlıyız."

"Yabancı savaşçılar Suriye'den ayrılmalı"

Washington ve Ankara arasında PKK unsurlarının Suriye'den çıkarılması konusunda bir mutabakat olup olmadığı sorusuna, Bass şöyle yanıt verdi:

"Dışişleri Bakanı Blinken'ın da belirttiği gibi, Türkiye hükümeti ve diğer bazı hükümetlerle birlikte, Suriye'nin gelecekte yabancı terörist organizasyonlar veya yabancı savaşçılar için bir güvenli liman olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Suriye'de bulunan her yabancı teröristin, ideal olarak, ülkelerine geri dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu süreç, ilgili hükümetlerin de dahil olduğu, eylemlerinden dolayı adalet önüne çıkmak üzere sorumlu bir şekilde yapılmalı. Ancak, bu kişiler artık Suriye'de bulunmamalı ve ülkeyi daha çok istikrarsızlığına sürüklememeli. Bu, Suriye'deki uzun süreli istikrarsızlıktan faydalanarak, Kuzeydoğu Suriye'den Güneydoğu'ya kadar farklı bölgelerde yerleşen yabancı teröristleri de kapsıyor. Biz, yabancı terörist organizasyonlar arasında seçim yapmıyoruz onları ayırmıyoruz. Türk hükümetinin, Türkiye'nin hükümeti ve vatandaşlarının en acil endişesi olan bu durumu ele alma önceliğini anlıyoruz.

Aynı zamanda, bu geçiş sürecinde ve yabancı terörist savaşçılarının Suriye'den ayrılmasını sağlama konusunda, Suriye'deki istikrarsızlığı artırmayacak, IŞİD'e yeni terörist faaliyetlerde bulunma veya hapishaneden örgüt üyelerini kaçırma fırsatları yaratmayacak yollar bularak birlikte çalışmamızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, geçici yetkililerin ülke içindeki güvenliği sağlama ve genişletme konusunda attıkları adımların, tüm Suriyeliler için güvenlik koşullarını iyileştirmeye katkıda bulunması gerektiğini de vurguluyoruz."

"Al-Hol Kampı'ndaki tutuklu nüfusunun azaltılmasına ilişkin önemli ilerlemeler var"

Al-Hasaka kırsalındaki Al-Hol Kampı ve Suriye'nin doğusundaki IŞİD üyelerinin tutulduğu cezaevlerinin geleceğine dair bir soru üzerine Bass, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü konuşmalarımız ayıca ABD, Türkiye, Irak hükümeti ve diğer bazı hükümetlerin, Suriye'deki tutuklu tesislerindeki nüfusun zamanla azaltılmasını sağlamanın önemine dair bir dizi görüşmenin yansıması. Şu anda bu tesislerde bulunan kişilerin, kendi ülkelerine geri dönüp toplumlarına yeniden entegrasyonlarını sağlamaları gerektiğine inanıyoruz. Son haftalar ve aylarda Al-Hol'ün nüfusunu azaltmak için önemli ilerlemeler kaydettik ve orada bulunan aşırılıkçıların ailelerine geri verilmesine yönelik çabaları desteklemeye devam etmeye kararlıyız. Ayrıca, bu kişilerin insani bir geçiş yaparak, ait oldukları toplumlara entegrasyonlarını sağlamaya yardımcı olmayı hedefliyoruz."

"Suriye'nin farklı komşularıyla sınırlarının farklı dinamikleri var"

Bass, Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri arasında ABD denetiminde herhangi bir müzakere olup olmadığı ile sınır bölgesinin silahsızlandırılması, Fransız veya Amerikan askeri güçlerinin Kobani ve Suriye'nin kuzeyine konuşlandırılmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığına ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Bildiğiniz gibi Suriye'nin farklı komşularıyla olan sınırlarının farklı dinamikler var. Bunun gerçekleşeceği bir zaman çizelgesi var mı bilmiyorum. Ancak ulusal bir hükümetin bu önemli sorumlulukları yeniden üstlenmesini sağlayacak koşulların yaratılmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Etkili bir geçiş sürecinin ve ileriye dönük olumlu bir ivmenin sağlanmasının bir parçası da geçiş hükümetin zaman içerisinde kademeli olarak kapasitesini geliştirmesine ve Suriye halkı ile uluslararası toplumun sorumlu üyeleri olmak için çalıştıklarına dair güven vermesine imkan tanımaktır."

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda yeni adımlar atıp atmayacağı sorusu üzerine Bass, ABD'nin hafta başında mevcut yaptırım sistemi kapsamında hükümetin geçiş hükümetine sağlayabileceği ekonomik faaliyet ve destek yelpazesini genişleten hükümler olmak üzere önemli adımlar attığını anlattı. Bass devamında, "Suriye halkına temel hizmetlerin sunulabilmesini sağlamak ve bu geçiş döneminde Suriye vatandaşları için koşulların daha da kötüleşmemesini temin etmek üzere bu hükümetin etkin bir şekilde çalışabilmesini sağlamak; teknokratlara ve memurlara geçimlerini sağlayacak bir ücret ödenebilmesi, elektriğin sağlanası, elektrik üretimi için yakıt ya da toplumun karşı karşıya kaldığı bazı temel güçlüklerin giderilmesine yönelik diğer ihtiyaçların karşılanabilmesi için Şam'daki geçici makamlara diğer hükümetlerden mali destek sağlanması da dahil olmak üzere bazı faaliyet türlerine izin verdik" dedi.

"Suriye'deki geçiş döneminin Türkiye, Irak ya da Suriye'nin komşuları için ilave risklere yol açmamasını sağlamanın önemine odaklandık"

Suriye'nin kuzey sınırının güvenliğini sağlaması için terör örgütü tarafından ABD ve Fransa'ya yapılan çağrı ile bu konunun Türk yetkililerle ele alınıp alınmadığı sorulan Bass, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fransız hükümeti adına herhangi bir açıklama yapamam. Kendi hükümetimle ilgili olarak söyleyebileceğim şey, Türk hükümetinin ve Türk toplumunun çok gerçek güvenlik endişelerine, PKK da dahil olmak üzere yabancı teröristlerin zaman zaman Suriye'deki durumdan ne ölçüde faydalandıkları ve Suriye'deki bu geçiş döneminin Türkiye, Irak ya da Suriye'nin komşuları için ilave risklere yol açmamasını sağlamanın önemine odaklandığımızdır. Hükümet olarak bazı insanların, bazı hükümetlerin ABD askerlerinin varlığını bir güvence olarak görebileceği dinamikleri çok iyi anladığımızı söyleyebilirim. Ancak bazı grupların ya da bireylerin ABD güçlerinin varlığından faydalanarak Türkiye de dahil olmak üzere komşu ülkelerden birinin güvenliğini zedeleyecek faaliyetlerde bulunabileceğinin de farkındayız. Bu sonucu görmek istemiyoruz ve bu nedenle çok dikkatli davranıyoruz.

"Suriye'deki askeri mevcudiyetimizin amacı IŞİD'in yeniden bir tehdit haline gelmemesini sağlamak"

Suriye'deki askeri mevcudiyetimizin amacı IŞİD'in Suriye halkı, Türkiye halkı, Irak halkı, Ürdün halkı ya da başka herhangi bir ülke için yeniden bir tehdit haline gelmemesini sağlamaktır. IŞİD'in yarattığı coğrafi hilafetle mücadele etmek, IŞİD'in istikrarsızlaştırdığı ülkelerin hükümetlerini yeniden istikrara kavuşturmak ve bu hükümetlerin bu korkunç deneyimden kurtulmalarına yardımcı olmak için hepimizin çok yoğun bir şekilde çalıştığı çok acı verici on yıl göz önüne alındığında bunun geri döndüğünü görmek istemiyoruz."

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, "ABD, İsrail ve Suriye arasında gelecekte yapılacak görüşmelerde arabuluculuk rolü oynamayı düşünüyor mu" sorusu üzerine yakın zamanda görev süresinin biteceğini anımsatarak, "ABD hükümeti Suriye'nin tüm komşularının bu geçiş dönemini kendi ulusal güvenlik kaygılarını ele alma perspektifiyle geçirmeleri gerektiğine inanıyor. Ancak bunu, Suriye içinde ilave istikrarsızlık yaratmaya katkıda bulunmayacak ya da geçiş dönemi yetkililerinin dikkatini sorumlu bir geçişe ve Suriye halkının son derece etkileyici ihtiyaç ve endişelerine odaklanmaktan alıkoymayacak şekilde yapmalılar" ifadelerini kullandı.