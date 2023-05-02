Üye Girişi
Haberi Paylaş
ABD'deki Offshore Teknoloji Konferansı Uzmanlar ve Şirketleri Bir Araya Getirdi

ABD'deki Offshore Teknoloji Konferansı Uzmanlar ve Şirketleri Bir Araya Getirdi

Güncel Haberler

HOUSTON, 2 Mayıs 2023 (Xinhua) -- 2023 Offshore Teknoloji Konferansı (OTC), ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde başladı.

ABD'deki Offshore Teknoloji Konferansı Uzmanlar ve Şirketleri Bir Araya GetirdiABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 2023 Offshore Teknoloji Konferansı'nda Çinli bir firmaya ait stant, 1 Mayıs 2023.  (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)

HOUSTON, 2 Mayıs 2023 (Xinhua) -- 2023 Offshore Teknoloji Konferansı (OTC), ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde başladı.

Dünyanın dört bir yanından on binlerce profesyonel, uzman ve şirket, küresel offshore sanayiyi yeniden şekillendirebilecek en son teknoloji ve uygulamaları keşfetmek ve sergilemek üzere Pazartesi günü Houston'da bir araya geldi.

Dünyanın en büyük offshore sanayi programlarından biri olan konferans çerçevesinde, kuzey kutbundaki petrol ve doğalgaz fırsatları ile derin deniz madenciliğinden baraj mühendisliğine, karbon tutma ve depolamadan deniz kaynaklarına kadar pek çok konu ele alınıyor.

ABD'deki Offshore Teknoloji Konferansı Uzmanlar ve Şirketleri Bir Araya GetirdiABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 2023 Offshore Teknoloji Konferansı'nda sergilenen robot köpek, 1 Mayıs 2023.  (Fotoğraf: Xu Jianmei/Xinhua)

ABD'deki Offshore Teknoloji Konferansı Uzmanlar ve Şirketleri Bir Araya GetirdiABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 2023 Offshore Teknoloji Konferansı'nda ziyaretçiler ile sohbet eden Çinli Sany Petrol Akıllı Ekipman Şirketi personeli, 1 Mayıs 2023.  (Fotoğraf: Xu Jianmei/Xinhua)

ABD'deki Offshore Teknoloji Konferansı Uzmanlar ve Şirketleri Bir Araya GetirdiABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 2023 Offshore Teknoloji Konferansı'nda sergilenen FlatFish adlı su altı cihazı, 1 Mayıs 2023.  (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)

ABD'deki Offshore Teknoloji Konferansı Uzmanlar ve Şirketleri Bir Araya GetirdiABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 2023 Offshore Teknoloji Konferansı'nda ziyaretçiler ile görüşen Çinli katılımcılar, 1 Mayıs 2023.  (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Houston Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title