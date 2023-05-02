ABD'deki Offshore Teknoloji Konferansı Uzmanlar ve Şirketleri Bir Araya Getirdi

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 2023 Offshore Teknoloji Konferansı'nda Çinli bir firmaya ait stant, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)

HOUSTON, 2 Mayıs 2023 (Xinhua) -- 2023 Offshore Teknoloji Konferansı (OTC), ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde başladı.

Dünyanın dört bir yanından on binlerce profesyonel, uzman ve şirket, küresel offshore sanayiyi yeniden şekillendirebilecek en son teknoloji ve uygulamaları keşfetmek ve sergilemek üzere Pazartesi günü Houston'da bir araya geldi.

Dünyanın en büyük offshore sanayi programlarından biri olan konferans çerçevesinde, kuzey kutbundaki petrol ve doğalgaz fırsatları ile derin deniz madenciliğinden baraj mühendisliğine, karbon tutma ve depolamadan deniz kaynaklarına kadar pek çok konu ele alınıyor.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 2023 Offshore Teknoloji Konferansı'nda sergilenen robot köpek, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xu Jianmei/Xinhua)

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 2023 Offshore Teknoloji Konferansı'nda ziyaretçiler ile sohbet eden Çinli Sany Petrol Akıllı Ekipman Şirketi personeli, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Xu Jianmei/Xinhua)

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 2023 Offshore Teknoloji Konferansı'nda sergilenen FlatFish adlı su altı cihazı, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen 2023 Offshore Teknoloji Konferansı'nda ziyaretçiler ile görüşen Çinli katılımcılar, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)