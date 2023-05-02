ABD'deki Offshore Teknoloji Konferansı Uzmanlar ve Şirketleri Bir Araya Getirdi
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HOUSTON, 2 Mayıs 2023 (Xinhua) -- 2023 Offshore Teknoloji Konferansı (OTC), ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde başladı.
HOUSTON, 2 Mayıs 2023 (Xinhua) -- 2023 Offshore Teknoloji Konferansı (OTC), ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde başladı.
Dünyanın dört bir yanından on binlerce profesyonel, uzman ve şirket, küresel offshore sanayiyi yeniden şekillendirebilecek en son teknoloji ve uygulamaları keşfetmek ve sergilemek üzere Pazartesi günü Houston'da bir araya geldi.
Dünyanın en büyük offshore sanayi programlarından biri olan konferans çerçevesinde, kuzey kutbundaki petrol ve doğalgaz fırsatları ile derin deniz madenciliğinden baraj mühendisliğine, karbon tutma ve depolamadan deniz kaynaklarına kadar pek çok konu ele alınıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel