ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılığın, 5'i tutuklu 14 şüpheli hakkında "zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame Ankara 34. Ağır Ceza mahkemesi Başkanlığı'nca kabul edildi.

İDDİANAME

ABB'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin çeşitli haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan "harcamalarda usulsüzlük yapıldığı iddiası" ile ilgili paylaşımların ihbar kabul edilerek, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABB ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler yapılarak kamu zararına yol açıldığı öne sürülen iddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu suretle toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali B, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk E, eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Z. ve Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal A. ile şirket sahipleri Onur E, Selahattin Ç, Kaan A. ve Sıla E. hakkında, "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Ç, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Kurtuluş B, şirket sahipleri Arda A, Eren D, Levent E. ve Üstün A. hakkında ise "nitelikli zimmet" suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TEK FİRMADAN DOĞRUDAN TEMİN MEVZUATA AYKIRI

İddianamede, konser ve sahne kurulumu hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/b maddesine dayanılarak tek bir firmadan doğrudan temin edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu hizmetlerin tekel niteliği taşımadığı ve piyasada çok sayıda organizasyon firması ile prodüksiyon şirketinin bulunduğu belirtildi.

Gerçekleştirilen işlemlerin, Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde düzenlenen "rekabet, saydamlık, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanılması" ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilerek, yapılan alımların Kamu İhale mevzuatının özüne ve ruhuna uygun olmadığı vurgulandı.

İddianamede, ABB çalışanlarıyla ihaleleri alan firma yetkilileri hakkında yeterli şüphe ve delil bulunduğu gerekçesiyle 23 Eylül 2025 tarihinde yakalama ve gözaltı talimatı verildiği bilgisi hatırlatılarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarına göre şüphelilerin birbirleriyle irtibatlı oldukları, Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda yapılan aramalarda ele geçirilen cep telefonlarında konserlere ilişkin WhatsApp yazışmalarının tespit edildiği bildirildi.

TOPLAM 154 MİLYON 453 BİN LİRA MENFAAT SAĞLANDI

İddianamede, Hacı Ali B'nin 2020-2024 tarihlerinde ABB Sosyal İşler Daire Başkanlığının harcama yetkilisi olduğu, şüphelinin 2020 yılında göreve gelmesinden sonra konser sayısında hızlı bir artış yaşandığı ve şüphelinin soruşturmaya konu 32 konser hizmet alımını mevzuata aykırı olarak yaptığı öne sürüldü.

Hacı Ali B'nin, soruşturmaya konu 32 konser hizmet alımının 31'ini, şüpheliler Selahattin Ç. ve Onur E'ye ait dört firmaya verdiği, bu firmalara "doğrudan temin" yöntemi adı altında toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında menfaat sağlandığı aktarılan iddianamede, tutuklu bulunan ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali B'nin ifadesine de yer verildi.

Söz konusu konserler için ihale evraklarını tek tek inceleyerek firmalar ile görüştüğünü anlatan Hacı Ali B, konserlerin çoğunluğunu Selahattin Ç. ve Onur E. isimli kişilerin sahibi olduğu şirketlere verme sebebinin ise onların bu işlemleri sorunsuz ve düzgün yapmaları olduğunu savundu.

Selahattin Ç. ile Onur E'ye ait şirketler arasında yüksek meblağlarda para transferleri gerçekleştirildiği tespiti yer alan iddianamede, MASAK raporuna göre Onur E'nin firmasında toplanan bu paraların, üçüncü kişilere çek ve şüpheli faturalar aracılığıyla bankacılık sisteminden çıkarıldığı belirtildi.

Onur E'nin firması adına kayıtlı hesaplardan toplam 365 milyon 576 bin 155 lira nakit paranın bankalardan elden çekilerek paranın izinin kaybettirildiği ifade edilen iddianamede, bu durumun şüphelilerin konser işlerini doğrudan teminle yapılan alımlar yoluyla kurum parasını mal edinme kastıyla kullandıklarını gösterdiği, bu eylemlerin bütün halinde değerlendirildiğinde "nitelikli zimmet" suçunu oluşturduğu belirtildi.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından 03.10.2025 tarihli yazıda, 'Konunun yargı kararı ile kesinleşmesi akabinde ve bir zarar tespiti yapılması halinde bu zararın tazmini için idaremizce gerekli yargı yollarına başvurulacaktır.' şeklinde cevap verildiği, böylece şüphelilerin uhdelerine geçirdikleri zararın tazmin edilmediği anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamındaki mevcut delillerden Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan soruşturmaya konu 32 konser hizmet alımlarını ayrıcalıklı tutularak imtiyaz tanınan firmalara doğrudan temin adı altında fahiş fiyatlarla yapılarak şirketlerin uhdesine 154 milyon 453 bin 221,60 lira menfaat sağlanması şeklinde gerçekleşen eylemlerin, nitelikli zimmet suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır."

İŞTE ADI GEÇEN SANATÇILAR VE ALDIKLARI ÜCRETLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021–2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) düzenlediği konserlerle ilgili yürütülen soruşturmada, 32 hizmet alımında 154 milyon 453 bin lira kamu zararı tespit edildiğini açıkladı.

Konser ve etkinliklere ödenen ücretlerin ortaya çıkması sonrası bazı sanatçılar açıklama yapmıştı. Hadise yılbaşında 94 değil 20 milyon, Gülşen, 78 değil 8 milyon, Kenan Doğulu, 13.6 değil 7 milyon lira kazandığını açıklamıştı. Mor ve Ötesi de açıklamasında, "Ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir" açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.