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Canlı anlatım: Dünya Kupası'nın açılış maçı başladı

Canlı anlatım: Dünya Kupası'nın açılış maçı başladı
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı ağırlıyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor. 

İLK 11'LER

Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Alvarado, Jimenez, Quinones.

Güney Afrika:  Williams, Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams, Foster, Rayners.

CANLI SKOR: İLK YARI OYNANIYOR

Meksika: 0

Güney Afrika: 0

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıIrazca Eren:

futbolun bu hali artık çok değişti zamanında açılış maçları çok farklı olurdu takımlar daha pasiyonlu oynadı şimdi herkes çok taktiksel çok temkinli oynuyor

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Haber YorumlarıFunda Deniz:

meksika evinde oynuyor bu avantaj büyük bi şey ama çok topa sahip olmadıklarını görebiliyoruz güney afrika iyi savunuyo şu anda ümit ediyorum ki 2 nci yarıda aksiyon olur çünkü bu böyle devam ederse sıkılacağız

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Haber YorumlarıBaşak Arduç:

açılış maçı için beklentiler yüksekti ama şu ana kadar pek heyecanlı değil ya böyle maçlar olur işte futbola baktığım 20 yıldır bu tarz açılışlar sıkıcı çıkıyor çoğu zaman sonunda biri gol atar herhalde

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