Canlı anlatım: Dünya Kupası'nın açılış maçı başladı
FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı ağırlıyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.
FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Alvarado, Jimenez, Quinones.
Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams, Foster, Rayners.
CANLI SKOR: İLK YARI OYNANIYOR
Meksika: 0
Güney Afrika: 0