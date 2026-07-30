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7 Arap ülkesinden Suudi Arabistan'a saldırıları kınama ve Riyad yönetimine destek açıklaması

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Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan saldırıları kınayarak Riyad yönetimine tam destek verdiklerini bildirdi.

Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan saldırıları kınayarak Riyad yönetimine tam destek verdiklerini bildirdi.

Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve bölge güvenliğine açık bir ihlal olduğu vurgulandı.

Ülkeler, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, tesislerini ve vatandaşlarını koruma ile meşru müdafaa hakkını tam olarak desteklediklerini beyan etti.

Bahreyn ve Yemen, Irak hükümetine çağrıda bulunarak silahlı grupların Irak topraklarını komşu ülkelere saldırı amacıyla kullanmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan, dün, söz konusu saldırıların Irak topraklarında konuşlu "İran yanlısı milisler" tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün, ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıların ardından Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit vilayetinde patlamalar meydana geldiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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