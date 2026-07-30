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Hastanede baltalı kavga

Hastanede baltalı kavga
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Adıyaman’da hastanede iki grup arasında yaşanılan baltalı kavga, polis, jandarma ve güvenlik görevlilerinin erken müdahalesi sayesinde sona erdi.

Adıyaman'da hastanede iki grup arasında yaşanılan baltalı kavga, polis, jandarma ve güvenlik görevlilerinin erken müdahalesi sayesinde sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma baltalı kavgaya dönüştü. Bu esnada hastane görevli polis memuru, jandarma personeli ve güvenlik görevlileri tarafından kavga eden şahıslara müdahale edildi. Görevlilerin erken müdahalesi sonucunda kavgada kullanılan baltaya anında el konulurken şahıslar ise tek tek etkisiz hale getirildi.

Kavganın son bulması sonrası olay yerine çağrılan destek polis ekiplerince şahıslar alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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