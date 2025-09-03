62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Başarı Ödülleri Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya Verilecek

(ANTALYA) - 24 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde; Başarı Ödülleri, Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başarılı oyunculuk performansları sebebiyle genç aktör ve aktrislere verilen Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Başarı Ödülleri, bu yıl Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Başarı Ödülü'ne layık görülen Merve Dizdar'ın tiyatro kariyeri 2010 yılında Çok Yaşa Dünya oyunu ile başladı. Dizdar, 2017 yılında Stef Smith'in Yutmak oyununda performans sergileyerek ve bu performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü kazandı. Merve Dizdar, Alice Müzikali ile Altın Kelebek Başarı Ödülü'nü kazandı ve İnsanlar Mekanlar Nesneler oyunuyla 27. Afife Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday oldu.

Sinema kariyerine Cem Davran ile rol aldığı Bir Ses Böler Geceyi filmi ile başlayan Merve Dizdar, 2014 yılında Mandıra Filozofu filminde oynadı. 2016 yılında Yok Artık 2 filminde performans sergileyen Dizdar, 2017 yılında Organik Aşk Hikayeleri ve Körfez filmlerinde rol aldı. 2018 yılında Batlır filminde, 2019 yılında Bir Aşk İki Hayat filminde, 2020 yılında Eltilerin Savaşı filmleriyle de kariyer yolcuğuna devam etti.

2022 yılında Kar ve Ayı filminde gösterdiği performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ve 10. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Dizdar, aynı yıl Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu ödülüne de layık görüldü.

2023 yılında Kuru Otlar Üstüne filmiyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Türk oyuncu olan Dizdar, aynı yıl Erden Kıral Seçici Kurul Özel Ödülü ve Sinema Yazarları Derneği (SIYAD) En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine de layık görüldü.

Dijital platformlarda yayınlanan; Yüz (Büyük Günahlar), Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? dizilerinde de oyunculuk performansını sergileyen Dizdar, 2022 Erşan Kuneri dizisinde başrol oynadı. Dizdar, 2023 yılında da Magarsus dizisinde de rol aldı.

Selahattin Paşalı diğer "Başarı Ödülü"nün sahibi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Başarı Ödülü'ne layık görülen diğer isim Selahattin Paşalı da oyunculuk kariyerine 2017 yılında Show TV'de yayınlanan 'Kalp Atışı' dizisinde başladı. Selahattin Paşalı, Anna Ziegler'in yazdığı Fotoğraf 51 (2018) adlı tiyatro oyununda oynamış ve oyun uzun süre sahnelenmişti.

Paşalı, 2018 yılında Bir Umut Yeter, 2019 yılında Leke ve 2020 yılında Babil dizilerinde rol aldı. Kariyeri boyunca birçok televizyon dizisinde rol alan Paşalı, dijital platform yapımı Aşk 101 ve Pera Palas'ta Gece Yarısı ile de büyük beğeni topladı.

2022 yılında başrolünü Ece Çeşmioğlu ile paylaştığı yönetmenliğini Soner Caner'in üstlendiği Mukavemet adlı filmde ve dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış bölümünde yapan Kurak Günler filminde gösterdiği performansla 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Aynı yıl 33. Ankara Film Festivali ve 55. Sinema Yazarları Derneği (SIYAD) tarafından da En İyi Erkek Oyuncu ödülleri ile performansı takdir edildi. Kurak Günler filmiyle 75. Cannes Film Festivali'nde oyunculuğu uluslararası eleştirmenlerden büyük övgü aldı. Kurak Günler ile ayrıca Karlovy Vary ve Saraybosna Film Festivali gibi saygın uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil etti. Paşalı, 2023 yılında da Star TV'de yayınlanan Ömer adlı dizide de rol aldı.

Selahattin Paşalı, 2025 yılında çekimleri tamamlanan ve Orhan Pamuk'un aynı adlı romanından uyarlanan "Masumiyet Müzesi" dizisinde başrolü üstlenerek kariyerinde önemli bir adım attı. Oyuncu, aynı zamanda 2025 yılı itibarıyla bir başka dikkat çekici dizi projesinin de çekimlerini sürdürüyor.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Başarı Ödülleri, festivalin 25 Ekim 2025, Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Festival kapsamında ayrıca "Sinema Emek Ödülü" Feride Çiçekoğlu'na, "Genç Sinemacı Başarı Ödülü" ise Cansu Baydar'a festivalin 25 Ekim 2025, Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.