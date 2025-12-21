6 Şubat'ın Üzerinden 34 Ay Geçti: 2025 Deprem Davalarında Dikkat Çeken Savunmalar ve Cezalar

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - ANKA Haber Ajansı, 6 Şubat depremlerinde yaklaşık bin 700 kişinin yaşamını yitirdiği 28 apartmana ilişkin, 2025 yılında deprem davalarındaki gelişmeleri derledi. Sanıklar duruşmalarda, "Zerre-i miskal kadar pişmanlığım yoktur", "TOKİ'ye ben bina yapıyorum", "Depremi ben yapmadım, Allah yaptı" şeklinde savunmalar yaptı. Bugüne kadar deprem davalarında bir müteahhide 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verilirken, diğer sanıklara 2 ila 21 yıl arasında değişen hapis cezaları uygulandı. Bazı sanıklar hakkında ise sabıkasız geçmişleri, yargılama sürecindeki tutumları ve cezanın etkileri dikkate alınarak, "iyi hal" indirimleri uygulandı. Deprem davalarına giren bir bilirkişi raporunda, ilk kez Afad, kamu kurumları ve yerel yönetimlere sorumluluk atfedildi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 kenti etkileyen 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 34 ay geçti. Depremlerde en az 53 bin 737 kişi yaşamını yitirdi, 107 bin 213 kişi yaralandı. Evlatlarını, annelerini, babalarını, kardeşlerini ve yakınlarını kaybeden aileler, 34 aydır adalet arayışını sürdürüyor.

Aileler, sanıkların "olası kast" suçlamasıyla yargılanmasını talep ederken, davalar çoğunlukla "taksirle ölüme neden olma" veya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamalarıyla açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, 2 bin 380 kişi hakkında ceza soruşturması yürütüldüğünü, 60'ı hükümlü olmak üzere toplam 208 kişinin tutuklu olduğunu bildirdi.

ANKA Haber Ajansı muhabiri, 2025'te deprem davalarında neler yaşandığını ve hangi kararların alındığını derledi.

KAHRAMANMARAŞ

6 Şubat depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi'nde, depremin ilk saniyelerinde 18 blok yıkıldı, bin 480 kişi hayatını kaybetti. Her bloğun davası ayrı görülüyor.

115 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi B Blok davasında, sitenin kurucusu Tevfik Tepebaşı ile sanık Atilla Öz'e 18 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Üç sanık beraat etti, firari Mustafa Timurbanga'nın dosyası ayrıldı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi cezaları hukuka uygun buldu, tahliye taleplerini reddetti. Dosya Yargıtay'a taşındı.

72 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi H Blok davasında, Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz'e 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verildi. Üç sanık beraat etti, firari Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga'nın dosyaları ayrıldı.

83 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi Selam Apartmanı davasında, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş ile statik fenni mesul Ercan Gök'e 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ercan Gök hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Müteahhit Ahmet Özdemir beraat etti, firari Süleyman Özdemir'in dosyası ayrıldı.

"Zerre-i miskal kadar pişmanlığım yoktur"

Depremde 152 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin karar duruşmasında tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, mesleğini namusu ve şerefiyle yaptığını savunarak, "Zerre-i miskal kadar pişmanlığım yoktur. Keşke şunu da şöyle yapsaydım dediğim hiçbir şey yoktur. 1998 şartlarında, tüm şartnamelere ve standartlara uyarak en iyi şekilde, zamanın en iyi, en lüks binalarını yaptım. 'Yüzyılın afeti' diye adlandırılan bu büyük felakette en büyük zarar görenlerden biriyim" dedi. Mahkeme, Babaoğlu'na 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un babası müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, 26 Aralık 2024'te görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklandı. Ersoy, 17 Ocak'ta "kocama hali" gerekçesiyle tahliye edildi. Ailelerin itirazı üzerine mahkeme, 29 Ocak'ta Ersoy hakkında yeniden tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkardı. Yargılama sürecinde 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ersoy'un, yaklaşık 330 gündür firari olduğu ve hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen yakalanamadığı öğrenildi.

70 kişinin yaşamını yitirdiği Hacı Ömer Apartmanı davasında, Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz'e 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi cezaları onadı, tahliye taleplerini reddetti. Dosya Yargıtay'a taşındı.

Çuhadar Sitesi'nin yıkılması sonucunda 130 kişiye mezar olan davasında, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Fatih Karakale beraat ederken, firari sanık Enes Köksalmış hakkında ise dosya ayrıldı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, 49 hayatını kaybettiği Melike Hanım Apartmanı davasında, statik proje müellifi ve fenni mesul Sıtkı Okumuş'a verilen 12 yıl 2 ay 20 günlük hapis cezasını hukuka uygun buldu ve tahliye talebini reddetti.

Arıkan Otel'in depremde yıkılması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği davada, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'a 7 yıl 9 ay 10 gün, yapı sahibi Adnan Arıkan'a ise 9 yıl 5 ay 10 gün hapis ve adli kontrole hükmedildi, taraflar kararı istinafa taşıdı.

Depremde 2 kişinin öldüğü Saray Apartmanı davasında müteahhitler Ali Kaya, Aligül Çiçek ve Ahmet Yıldız'a 2 yıl 11 ay, fenni mesul Memet Temur'a 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Adli kontrolün devamına karar verilirken, "sanıkların geçmişleri, cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkileri ile mahkemeye yansıyan olumsuz kişilikleri veya davranışlarının bulunmaması" nedeniyle iyi hal indirimi uygulandı.

"TOKİ'ye ben bina yapıyorum"

Hatay'da depremde Cemil Çapar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 51 kişi hayatını kaybederken, binanın yıkılmasının ardından çıkan yangın nedeniyle bazı naaşlara ulaşılamadı.

Davanın yargılama sürecinde tutuklu müteahhit Mehmet Özkan savunmasında, "Ben yaklaşık 100 bina yaptım, 100 okul yaptım. TOKİ'ye inşaat yaptım, Belen'de halen yapıyorum. Malzemeden çalmadım, o bölgede beş tane binam var, hepsi sağlam, sadece bu bina yıkıldı. Beş gün şehre kimse gelmedi, gelseydi vefat sayısı o kadar fazla olmazdı. Beni katil gözüyle görüyorsunuz, ben katil değilim. Beş yıl üst üstte vergi rekortmeni oldum. Ben yurt dışında da iş yapıyorum. Ben devlete iş yaptığım için neyin ne olduğunu bilen insanım, TOKİ'ye de ben bina yapıyorum, ben kötü bir iş yapsam devlet bana iş vermez. Ben depremi yapmadım, Allah yaptı" dedi.

Mahkeme, müteahhitler Mehmet Özkan ve Yusuf Özkan, şantiye şefi ve statik proje müellifi Mehmet Güçlü, yapı denetim firmasının yetkilileri Habib Turhaner ve Bülent Kimyon ile kontrol elemanı Levent Numanoğlu hakkında 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

ADANA

Depremde 45 kişinin hayatını kaybettiği Ekim Apartmanı davasında, binanın müteahhitleri Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç'a 17 yıl 6'şar ay, teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'ya ise 21 yıl hapis cezası verildi. Adana Bölge Adliye Mahkemesi hükmü hukuka uygun buldu ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Mete Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada, müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran, 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklar hakkında adli kontrolün devamına karar verdi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi'ne ilişkin davada mahkeme, C blokun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları belirtilen sanıklar Bekir ve Osman Baloğlu ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'ya "iyi hal" indirimiyle 15'er yıl hapis cezası verdi, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Tutukluluğa hakaretli tepki

Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozması sonucu yeniden görülen, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı davasında; Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık müteahhit ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e bir kez daha "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Duruşmaların birinde tutukluluğunun devamına karar verilmesine tepki göstererek, "Allah'ınızı…" şeklinde hakaret içeren ifadeler kullanan Alpargün hakkında "hakaret" soruşturması başlatıldı.

ADIYAMAN

37 kişinin yaşamını yitirdiği Zümrüt Apartmanı davasında, müteahhitler Bilal ve Yavuz Karakuş'a 17 yıl 14 ay 20 gün, statik fenni mesul Sedat Gökay Harıkcı'ya indirimle 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi. Tutukluluk halleri devam ederken, dosya istinafa taşındı; henüz karar çıkmadı.

GAZİANTEP

Depremde 134 kişiye mezar olan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi davasının karar duruşmasında müteahhit ve fenni mesul Mehmet Ertan Akay, "suçsuz ve günahsız yere cezaevinde yattığını" ileri sürdü. Mahkeme Akay'a 21 yıl 9 ay, mimari proje müellifi Altan Bayhan'a 12 yıl hapis cezası verildi. "İyi hal" indirimi uygulanmadı, dosya istinafa taşındı.

67 kişinin yaşamını yitirdiği Yunus Kaya Apartmanı davasında, Nurdağı Belediyesi'nin eski AK Partili meclis üyesi ve müteahhit Yunus Kaya, savunmasında, "Heyetinizden vicdanınızın sesine kulak vermesini talep ediyorum, adaletinize sığınıyorum" diyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme, iyi hal indirimiyle 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın birden fazla deprem dosyasında yargılandığını, pişmanlık göstermediği ve kaçma girişimi bulunduğu gerekçesiyle "iyi hal" indiriminin kaldırılması talebiyle dosyayı istinafa taşıdı.

Depremde 40 kişinin öldüğü Yaşam Konutları'nın karar duruşmasında, müteahhit Yunus Kaya'ya "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

"Yargılama sürecindeki olumlu davranışları" indirim nedeni oldu

Pamukkale Sitesi'nin depremde yıkılması sonucu 25 kişinin öldüğü davada, müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile statik proje müellifi Atilla Gökçek'e 19 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi; indirimle cezalar 16 yıl 3'er aya düşürüldü. Mahkeme, Alageyik ve Gökçek'in tutukluluğunun devamına, Doğan hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi kararları hukuka uygun buldu, hüküm temyiz edildi. Sanıklardan Gökçek cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Güven Apartmanı davasında, müteahhit Mesut Akar, "İslahiye'de yapmış olduğum binaların hiçbiri yıkılmamıştır. Nurdağı'ndaki depremin şiddeti çok daha fazladır" dedi. Mahkeme Akar ile yapı denetim şirketi yetkilileri Pınar Müftüoğlu ve Serkan Şener, proje ve uygulama denetçisi Ahmet Tamer Öztekin ve statik proje müellifi Mehmet Öztürk'e 10 yıl 8'er ay hapis cezası verildi; indirimle cezalar 8 yıl 10 ay 20'şer güne düşürüldü. Sanıklar hakkında adli kontrolün devamına karar verilirken, üç sanık beraat etti.

Depremde 49 kişinin yaşamını yitirdiği Emre Apartmanı davasında, müteahhit Ali Emre'ye "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan indirim uygulanmaksızın 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Aynı suçtan müteahhit Ahmet Yıldız ise takdiri indirimle 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mimar Erol Özuslu'ya, yargılama sürecindeki olumlu davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 16 yıl 3 ay; mühendis Nazmi Tosun'a ise aynı gerekçelerle 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, sanıklar Ali Emre, Ahmet Yıldız ve Nazmi Tosun'un adli kontrolle tahliyelerine karar verdi.

MALATYA

Depremde Trend Garden Rezidans'ın yıkılması sonucu 31 kişinin yaşamını yitirdiği davada, müteahhit Bahattin Doğan ve statik proje müellifi Bülent Yeroğlu 12 yıl 5'er ay, rezidans sahipleri Engin Aslan ve Sefa Gülfırat ise 17 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutuklanmasına karar vermezken, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar beraat etti. Taraflar kararı istinafa taşıdı.

8 kişinin öldüğü Güner Sitesi davasında, müteahhitler Erdal Ertuğrul ve Mehmet Emin Güneş ile statik proje müellifi ve fenni mesul Halil İbrahim Şireci'ye 12 yıl 6 ay, dönemin Yakınca Belediye Başkanları da dahil 4 sanığa 8 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Şireci tutuklanırken, müteahhitler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı davasında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 8 sanığa 7 yıl 9 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezası verildi. Statik proje müellifi Bülent Yeroğlu tutuklanırken, fenni mesul ve mimari proje müellifi Ahmet Turan Üzmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı; iki belediye görevlisi ise beraat etti.

Depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi davasında, müteahhit Hayri Canpolat, statik proje müellifi Mehmet Gündüz ve fenni mesul Murat Anıl Bozdağ'a 6 yıl 8'er ay; BİM yetkilileri, tadilatı yapan yüklenici firma sahibi ve belediye görevlilerine 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verildi. Dört sanık beraat ederken, tutuksuz sanıklar hakkında herhangi bir tedbir kararı alınmadı.

OSMANİYE

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davasında, eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, imar çalışanı Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesuller Ayhan Gedik ile Haluk Koç'a verilen 21'er yıl hapis cezasını uygun buldu. Müteahhitlere verilen 8'er yıl hapis ile belediye çalışanları Hülya İnan ve Mustafa Nalbant'ın beraat kararlarını ise bozdu. Yeniden yargılamada müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge'ye 15'er yıl hapis cezası verildi, yeniden tahliye edildiler; Hülya İnan ve Mustafa Nalbant yeniden beraat etti. Dosyada 1 sanık tutuklu bulunuyor.

İlk kez AFAD ve kamu kurumlarına sorumluluk yüklendi

Kahramanmaraş'ta 112 kişinin yaşamını yitirdiği Arıkan Sitesi'ne ilişkin mimar, şehir plancısı, jeoloji ve geoteknik yüksek mühendisi ile yüksek inşaat mühendislerinden oluşan beş kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Valiliği tarafından hazırlanan "Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2020" raporunun 43. sayfasında, stadyum ve çevresi olarak belirtilen riskli alanın dava konusu Arıkan Sitesi'nin yakın çevresinde yer aldığı ifade edildi.

Raporda, "AFAD İl Müdürlüğü tarafından dava konusu yapının bulunduğu alanla ilgili tespitler yapılmış olmasına rağmen dosyada herhangi bir bildirim, tebliğ veya yapının deprem dayanımının incelenmesi için gerekli yazışmaların yapılmadığı, AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere raporun dağıtımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürlükleri veya yerel yönetim yöneticilerinin görev ve sorumlulukları kapsamında ayrı ayrı sorumlu oldukları anlaşılmıştır" denildi.

Aranan sanıklar 703 gün sonra yakalandı

Depremin simge binalarından 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin soruşturmada, "olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçundan 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle aranan sanıklar Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel, 703 gün sonra Ankara'da yakalandı. Kervancıoğlu ve Pekel'in saklandığı villanın eski AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin damadı Cengiz Gökay'a ait olduğu ortaya çıktı.

Depremde ölen avukatların bilgilerini de çaldılar

"Sahte diploma çetesi" sanıklarının, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden avukat Nesibe Kaya Zabun, Bestami Uğur Alkan ve stajyer avukat Ali Mert İnce'nin hukuk fakültesi mezuniyet belgelerini de tahrif ettikleri belirlendi.

Depremzedelerden 11. Yargı Paketi'ne tepki

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, avukatlar ve İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye baroları, deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması talebiyle çağrıda bulundu. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Adana'da eylem yapan vatandaşlar, şu çağrılarda bulundu:

"Deprem suçluları affedilemez."

"Bu paketin 27. maddesini Milletin Meclisi'nde onaylarsanız, 53 bin giden canın vebali boynunuza olur ve bunun hesabını mahşerde veremezsiniz."

"Sizin sevdikleriniz enkaz altında paramparça olsa, 'affettik' der miydiniz?"

"Ben affetmedikçe sen affedemezsin; bu pakete hayır demelisin."

"Deprem suçluları muaf tutulsun."

"Siz yuva yaptınız ama vicdanları yıktınız, adaleti yıktınız. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?"

"Eğer 27. maddeyi kaldırmazsanız, müteahhitlerin suç ortağı olacaksınız."