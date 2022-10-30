6 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü engelli çıktı

İZMİR'den Kapadokya'ya geziye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı kazada araç şoförü Metin Çetintaş'ın, yüzde 47 oranında engelli olduğu, ehliyetinin geçerliliğini kaybetmesine rağmen otobüs kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı.

İZMİR'den Kapadokya'ya geziye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı kazada araç şoförü Metin Çetintaş'ın, yüzde 47 oranında engelli olduğu, ehliyetinin geçerliliğini kaybetmesine rağmen otobüs kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı.

İzmir'den Kapadokya'ya 19 Şubat'ta gezi için gidenleri taşıyan Metin Çetintaş yönetimindeki 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, Konya-Aksaray kara yolunun 54'üncü kilometresinde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. 46 yolcunun bulunduğu otobüste Nazan Uysal, Aslıhan Akdoğan, Mehmet Alçık, Mustafa Karakan, Büşranur Kaçan ve Yasemin Özkan hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı. Hafif yaralanan sürücü Metin Çetintaş, tedavisinin ardından çıkarıldığı Konya nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında emniyet tarafından hazırlanan sürücü belgesi araştırma raporu, dosyaya girdi. Raporda, sürücünün üst aramasında SRC belgesi, B ve E sınıfı ehliyet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2015 yılında verilmiş yüzde 47 engel oranını belirten ve sürekli olarak geçerliliği bulunan engelli kimlik kartı bulunduğu belirtildi. Sol dirsek ve el bileği arasında çift kırık, sol boyun femur kemiğinde kırık, dirseğinde sinir sıkışması ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle verilen engelli raporunda, Çetintaş'ın sol kolunu (sol üst ekstremite) uzun süreli işlerde kullanamayacağı da belirtildi. Sürücünün, engelli raporunu aldıktan sonra B ve E sınıfı ehliyetinin geçerliliğini kaybettiği, buna rağmen trafik tescil birimine bildirim yapmadığı ve engelli ehliyeti almak için müracaatta bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca plaka tanıma sistemi kameralarından elde edilen görüntülerde sürücünün sol eliyle direksiyon simidini tam olarak kavrayamadığının görüldüğü ve sürücü belgesinin iptal edilmesi gerektiği tespiti raporda yer aldı.

Mahkeme heyeti, sanık Çetintaş'ın engeline ilişkin dayanak tedavi belgeleri ile raporun istenilmesine, raporlar geldikten sonra sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapılarak engel durumunun 'E' sınıfı ehliyet almasına ve şehirler arası otobüs kullanmasına mani olup olmadığına yönelik rapor hazırlanmasına karar verdi. HTS kayıtlarının istenilerek kazadan önceki seyahat bilgilerinin tespit edilmesi yönünde de karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.