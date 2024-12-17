5. Esenler Film Festivali Ödül Töreni ile Sona Eriyor

Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "5. Esenler Film Festivali", bu akşam Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Ziraat Katılımın desteğiyle gerçekleşen etkinlikte, festival direktörü Suat Köçer'in moderatörlüğünde "Bakanlık Başvuru Süreçleri", yönetmen Mustafa Gürbüz moderatörlüğünde ise "Adım Adım TRT 12 Punto" konulu söyleşiler düzenlendi.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ndeki düzenlenen "Bakanlık Başvuru Süreçleri" söyleşisine katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru süreci ve bakanlık desteğine ilişkin bilgi verdi.

Birol Güven, yapımcıların aynı anda birden fazla projeyle başvuru yapamamasının çözülmesi gereken problemlerden olduğunu belirterek, "Meslek birlikleriyle yaptığımız toplantılar sonucunda yönetmelikte düzenleme yapmaya karar verdik. İlk film yönetmeni ile hareket eden, ona destek olan yapımcı, kendi filmi ile ilgili de destek için başvuru yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Ortak yapımcılığı da destekleyeceklerini açıklayan Birol Güven, yönetmelikte gerçekleşecek değişiklikle bir yapımcının hem kendi projesi hem de ortak yapımcı olduğu projeyle destek için başvurmasının önünü açacaklarını kaydetti.

Birol Güven, bağımsız filmlerin, ana akım sinemadan daha başarılı olduğunu, ortak yapımcılığı geliştirerek, ana akım sinemada daha az ama daha büyük filmler yapılabileceğini vurguladı.

Bakanlık desteğine de değinen Birol Güven, "Destek başvurusunda senaryo önemli bir kriter olabilir. Ancak finans raporu da çok önemli. Projenin finans tarafı çok iyi çalışılmış ve planlanmış olmalı. Fikirler çok iyi olabilir ama o fikri nasıl hayata geçirdiğiniz de önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

İlk film destek başvurusunda hazırlanan teaser'ın bazen avantaj, bazen de dezavantaj oluşturduğunu kaydeden Birol Güven, "Çok beğendiğimiz bir projeyi, teaser'ı izledikten sonra elediğimiz oldu." ifadelerine yer verdi.

"Şu anda çok daha profesyonel bir süreç işletiyoruz"

"Adım Adım TRT 12 Punto" başlıklı söyleşiye katılan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven de senaryo geliştirme ve destekleme platformu 12 Punto'nun kurulma sürecinden ve başvuru şartlarından bahsetti.

Faruk Güven, bu sene 12 Punto'nun altıncısını yaptıklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Objektif ve uluslararası standartlarda bir yol izliyoruz. TRT her zaman projelere destek oluyordu ama başvuru süreçlerinde ve sonrasında bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Şu anda çok daha profesyonel bir süreç işletiyoruz. Biz 12 Punto'yu bunun için kurduk. 12 Ocak-12 Şubat arasında başvuruları alıyoruz ve bu takvimi çok net işletiyoruz."

12 Punto'ya uzun metrajda başvurmak için yapımcı şartı olduğunu aktaran Güven, kısa metrajda yapımcı şartı aramadıklarını belirterek, "Yapımcının daha önce üretim yapması gibi bir şartımız yok. Tür şartımız da yok. Biz Türk sinemasını, bu toprakların hikayesini yurt dışında temsil edecek nitelikli projeler arıyoruz." açıklamasını yaptı.

Faruk Güven, projeleri bağımsız bir jürinin değerlendirdiğinin altını çizerek, sektör profesyonellerinden oluşan 5 kişilik ön jürinin her sene değiştiğini ve finale kalan projeleri belirlediğini kaydetti.

Özgün hikayelerin çok değerli olduğuna dikkati çeken Faruk Güven, "Usta yönetmenlerin projelerini taklit etme, benzer tema üzerine gitme gibi bir eğilim var. Ancak bunu kırmamız, bu sıkılmışlıktan kurtulmamız gerekiyor. Hikaye olarak zengin bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Festivalde "Sunday" filminin galası yapıldı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda, Özbekistan'ın ödüllü yönetmenlerinden Shokir Kholikov'un uluslararası festivallerden ödüller alan ilk uzun metraj filmi "Sunday"in İstanbul galası festivalde yapıldı.

Gösterim sonrası izleyicilerle söyleşi yapan Kholikov, "Kendi dedemin ve ninemin hikayesini anlattım. Amacım sadece iyi bir film yapmaktı. Ancak beklediğimden çok daha fazla ilgi gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde Zeki Subaşı'nın yönettiği "Bizim İçin" filminin gösterimi gerçekleşti. Gösterimin ardından akademisyen Mesut Aytekin moderatörlüğünde oyuncular Nilgün Kasapbaşoğlu, Gökhan Mumcu ve akademisyen Mesut Bostan, sinema ve televizyonda değişen aile anlayışını konuştu.