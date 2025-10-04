İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından alıkonulan 36'sı Türk 137 aktivisti taşıyan Türk Hava Yolları'nın (THY) TK6920 sefer sayılı uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEKLER

İstanbul Havalimanı'na ulaşan uçaktaki aktivistlerin, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

İFADELERİNE BAŞVURULACAK

Ayrıca aktivistler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

"ŞİDDETE MARUZ KALDIK, AÇ VE SUSUZ BIRAKTILAR"

Uçaktan indikleri gibi ilk duygularını ve yaşadıklarını anlatan aktivistler, yaklaşık 3 gün İsrail hapishanesinde kaldıklarını, hem fiziki hem psikolojik şiddete maruz kaldıklarını, İsrail askerlerinin kendilerini aç ve susuz bıraktığını belirtti. Aktivistler baskılara boyun eğmediklerinin altını çizerek tüm alıkonulanları Türkiye'nin kurtardığını ifade etti. Aktivistler, "Cumhurbaşkanımıza, devletimize teşekkür ederiz" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.

Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'nin açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "İsrail'de tutulan vatandaşlarımızın bugün ülkemize transferi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer alması öngörülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

İKİNCİ DALGA ÖZGÜRLÜK FİLOSU GAZZE'YE İLERLİYOR

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarının ardından ardından ikinci dalga olarak Uluslararası Özgürlük Filosu 11 gemiyle Gazze'ye doğru ilerlemeye başladı. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamak amacıyla yola çıkan ikincisi Uluslararası Özgürlük Filosu toplam 11 gemiyle Akdeniz'de Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Filo, sadece yardım malzemesi değil, aynı zamanda Gazze Şeridi'ne uygulanan insanlık dışı ablukayı kırma kararlılığını da taşıyor.

Malta açıklarında 2 Mayıs'ta uğradığı işgalci İsrail'in saldırısının ardından gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki Vicdan adlı gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor.

"VİCDAN" GEMİSİNDE 22 ÜLKEDEN 92 KİŞİ VAR

Vicdan gemisiyle beraber, 10 gemi Akdeniz'deki seyrini sürdürüyor. Yola devam eden 10 gemide 22 ülkeden 146 katılımcı bulunuyor. Vicdan gemisinin ise 22 ülkeden toplam 92 katılımcısı var.

Filo, Gazze'ye pazar günü ulaşmayı hedefliyor.

Gazze'nin ve Gazze'deki insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan filoların sesini dünyaya duyurmak büyük önem taşıyor.

İŞTE ÖZGÜRLÜK FİLOSU'NDAKİ GEMİLERİN İSİMLERİ

Özgürlük Koalisyonu Filosu'ndaki gemilerin isimleri şöyle: Abd Elkarim Eid, Al-Awda, Alaa Al-Najjar, Anas Al Sharif, Vicdan (Conscience), Gaza Sunbird, Ghassan Kanafani, Leila Khaled, Milad, Soul of My Soul, Umm Saad.